Общество

Жертвы телефонных мошенников начали звонить им сами

11:30

Телефонные мошенники начали активно заставлять своих жертв звонить им самим. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на экспертов.

По их словам, всплеск применения преступниками новой мошеннической схемы пришелся на период с июля по октябрь 2025 года. Таким образом мошенники адаптировались к новым условиям после блокировки звонков в иностранных мессенджерах и введения новых требований к маркировке входящих звонков на номер абонента.

«Это стало одной из наиболее заметных схем, так как формально контакт инициирует сам человек», — рассказал менеджер образовательного проекта Servicepipe Иван Горячев. По его словам, будущую жертву просят перезвонить присылая ей фальшивое текстовое сообщение от службы доставки, управляющей компании или службы безопасности банка.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что начало диалога обычно выглядит как бытовая тема — замена домофонов, проверка счетчиков или подозрительная авторизация. По его словам, для этого используют СМС, электронную почту или сообщения в мессенджерах.

Главный политический кризис Украины с начала войны
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
Политика7 минут чтения

Согласно подсчетам управляющего партнера юридической компании «Провъ» Александра Киселева, в третьем квартале 2025 года по такой схеме произошло около 1,2 миллиона преступлений — на 22% больше, чем годом ранее. Ущерб за этот период, по его оценкам, составил примерно 65 миллиардов рублей против 50 миллиардов в 2024 году. В свою очередь, независимый эксперт Андрей Бархота оценил рост активности использования новой мошеннической схемы в 25–30% и предположил, что общий ущерб от нее может достигать 117 миллиардов рублей.

Размер добычи мошенников в отдельных случаях значительно различается, отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, а среднем сумма ущерба составляет от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, однако в отдельных ситуациях жертвы злоумышленников теряют суммы в разы и даже на порядки больше.

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
Общество6 минут чтения

«Известия» приводят пример «развода» по новой схеме, о котором изданию рассказал пострадавший предприниматель из Москвы. По его словам, в августе ему пришло сообщение о блокировке банковской карты с просьбой позвонить на указанный номер. Во время разговора мужчина передал данные карты и код подтверждения, после чего с его счета списали 320 тысяч рублей.

Ранее эксперты предупреждали о другой схеме, ставшей популярной среди телефонных мошенников. Сначала они получают от жертвы часть необходимых данных, а затем «случайно проговариваются». После этого жертве перезванивает «силовик» и предлагает помощь в сложившейся ситуации. Взволнованные тем, что их «взломали» жертвы охотнее выдают критически важные данные такому «помощнику».

