СМИ сообщили о трудном выборе Зеленского

Россия отвергла обновленный проект мирного соглашения по Украине, разработанный США, Украиной и европейскими союзниками во время переговоров в Женеве. Об этом сообщает Politico со ссылкой на участников встречи.

«Вы можете отправлять делегации в Женеву и говорить о защите демократии, но победить Путина можно только силой — а ни одна из европейских стран не готова к этому», — заявил изданию председатель Republicans Overseas в Великобритании Грег Свенсон, комментируя реакцию европейских столиц на американский план.

Первоначальный документ содержал 28 пунктов и предполагал отказ Украины от части территорий, невозможность вступления в НАТО и сокращение армии с почти миллиона до 600 тысяч человек. По данным Politico, переработанный текст был согласован с участием ЕС и Великобритании, однако Москва отклонила обновленную версию и рассчитывает вернуть американскую сторону к предыдущим условиям.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переговоры «хорошим прогрессом», но европейские чиновники признают, что без США помощь Киеву остается ограниченной. Попытка согласовать использование 140 миллиардов евро из замороженных российских активов застопорилась из-за позиции Бельгии, но консультации продолжаются.

В Брюсселе опасаются, что упоминание этих активов в итоговом документе может полностью подорвать идею «репарационного займа», а после возможной отмены санкций Euroclear теоретически может быть обязана вернуть средства Москве.

В свою очередь, дискуссия об участии европейских военных осложнена внутренней политикой. Во Франции заявление нового главнокомандующего Фабиена Мандона о необходимости готовить население к рискам конфликта вызвало критику, и президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слова генерала были вырваны из контекста. Германия подчеркивает, что уже усилила восточный фланг, разместив боеспособную бригаду в Литве, и не обсуждает отправку войск в Украину.

Ситуация ставит президента Украины Владимира Зеленского перед выбором между соглашением, сформированным на переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина, и неопределенной перспективой дальнейшей поддержки со стороны европейских партнеров, которые за почти четыре года войны избегают отправки войск и не предоставляют вооружение в необходимых объемах.

Ранее европейские лидеры обсуждали использование прибыли от российских активов для поддержки Украины, однако единая позиция так и не была выработана. Инициатива Франции и Великобритании по созданию международной миссии безопасности из стран, готовых участвовать на добровольной основе, также не получила развития.