Наоко предлагали извиниться и спеть перед военными

Певице Наоко (настоящее имя — Диана Логинова), которая смогла уехать из России после трех арестов подряд, предлагали перед этим извиниться и спеть перед российскими военными. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на письмо матери Наоко Ирины Логиновой, которое та отправила депутату Госдумы от «Единой России» Михаилу Романову.

По данным издания, в письме к единороссу говорилось, что Наоко не знала, что она исполняла песни «иноагентов». Также Ирина Логинова написала, что ее дочь получила патриотическое воспитание и захотела публично извиниться, выступив перед военными.

«Диана, Саша и Влад (гитарист Александр Орлов и барабанщик Владислав Леонтьев группы «стоптайм» — Прим. “Холода”) очень раскаиваются, переживают о случившемся», — было сказано в письме. Ирина Логинова уточнила, что группа хочет «дать серию концертов в военных госпиталях для раненых участников СВО с целью поддержания морального и боевого духа».

Михаил Романов подтвердил «Фонтанке», что получил обращение матери Наоко. По его словам, он поддерживал связь с женщиной в октябре этого года. «Она подтверждала, что в воскресенье после выхода из ИВС мы должны встретиться и записать видео, но за день она начала придумывать отговорки, предложила перенести, а затем перестала выходить на связь», — рассказал депутат.

Единоросс считает, что на Наоко и ее мать повлияли оппозиционные политики, хотя Ирина Логинова в своем письме заявила, что Наоко никогда не состояла в политических организациях и не поддерживала связей с оппозицией, в том числе с теми ее представителями, которые поддержали певицу после задержания и во время арестов.

Романов заявил «Фонтанке», что, по его мнению, Наоко ничего не угрожало в Петербурге, если бы она выступила перед военными. «Ее ошибки можно было списать на ошибки молодости, она могла бы жить дальше вместе со своей страной, но она выбрала другой путь», — утверждает депутат. По его данным, Наоко стала единственным членом группы «стоптайм», которая уехала из России. При этом ранее адвокат Александра Орлова сообщил, что музыкант «находится в безопасности». Уехал ли он за границу, не уточнялось.

Наоко вместе с Орловым и Леонтьевым задержали 15 октября из-за исполнения песен «иноагентов», в том числе Noize MC, Монеточки, Земфиры и других музыкантов, в центре Петербурга. После этого Наоко и Орлова арестовывали три раза подряд, а Леонтьева — два.