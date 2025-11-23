Певица Наоко смогла уехать из России

Вокалистка музыкальной группы «Стоптайм» Диана Логинова, выступающая под сценическим псевдонимом Наоко, по данным «Холода», смогла покинуть Россию после третьего подряд ареста. Сейчас Логинова находится в безопасности.

Наоко вместе с гитаристом Александром Орловым и барабанщиком Владиславом Леонтьевым задержали 15 октября. Поводом послужило исполнение группой песен «иноагентов» во время уличного выступления в Санкт-Петербурге, видео которого распространилось в сети.

После задержания Наоко и Орлова арестовывали трижды, а Леонтьева — дважды , вменяя им, в частности, организацию одновременного пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка. В день окончания предыдущего ареста музыкантов задерживали на выходе из спецприемника и везли в суд, где им назначали новый арест.

Леонтьев вышел на свободу 10 ноября, отбыв два ареста, а Наоко и Орлов покинули спецприемник вечером 23 ноября. При этом, как писала петербургская «Фонтанка», полицейские специально вывезли музыкантов с территории в автомобиле с тонированными стеклами, чтобы их не увидели, ждавшие на выходе журналисты.

Петербургская группа «Стоптайм» получила известность благодаря тому, что музыканты во время уличных концертов исполняли композиции покинувших Россию артистов. Речь идет о песнях Noize MC, Монеточки, Земфиры, Валерия Меладзе, групп «Порнофильмы», «Сплин» и «Би-2».

После первого ареста группу поддержала певица Лиза Монеточка. Она подчеркнула, что концерты не должны быть преступлением, а также отметила, что «больно и страшно за этих юных ребят».

«Те, кто ничего не боится, кто так громко поет и так вызывающе ярко сияет, вы — герои. И круче вас — никого», — говорилось в ее сторис в инстаграме. До этого в поддержку музыкантов выступили Noize MC, Юрий Дудь и другие.