Общество

Певица Наоко смогла уехать из России

2 минуты чтения 20:39 | Обновлено: 20:59

Вокалистка музыкальной группы «Стоптайм» Диана Логинова, выступающая под сценическим псевдонимом Наоко, по данным «Холода», смогла покинуть Россию после третьего подряд ареста. Сейчас Логинова находится в безопасности.

Наоко вместе с гитаристом Александром Орловым и барабанщиком Владиславом Леонтьевым задержали 15 октября. Поводом послужило исполнение группой песен «иноагентов» во время уличного выступления в Санкт-Петербурге, видео которого распространилось в сети.

«Человеческое сафари» для богатых
«Человеческое сафари» для богатых
Россияне и другие иностранцы могли платить десятки тысяч евро, чтобы пострелять по людям. Дети стоили дороже всего
Мир8 минут чтения

После задержания Наоко и Орлова арестовывали трижды, а Леонтьева — дважды , вменяя им, в частности, организацию одновременного пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка. В день окончания предыдущего ареста музыкантов задерживали на выходе из спецприемника и везли в суд, где им назначали новый арест.

Леонтьев вышел на свободу 10 ноября, отбыв два ареста, а Наоко и Орлов покинули спецприемник вечером 23 ноября. При этом, как писала петербургская «Фонтанка», полицейские специально вывезли музыкантов с территории в автомобиле с тонированными стеклами, чтобы их не увидели, ждавшие на выходе журналисты.

Одна из самых страшных судебных ошибок
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
Мир20 минут чтения

Петербургская группа «Стоптайм» получила известность благодаря тому, что музыканты во время уличных концертов исполняли композиции покинувших Россию артистов. Речь идет о песнях Noize MC, Монеточки, Земфиры, Валерия Меладзе, групп «Порнофильмы», «Сплин» и «Би-2».

После первого ареста группу поддержала певица Лиза Монеточка. Она подчеркнула, что концерты не должны быть преступлением, а также отметила, что «больно и страшно за этих юных ребят». 

«Те, кто ничего не боится, кто так громко поет и так вызывающе ярко сияет, вы — герои. И круче вас — никого», — говорилось в ее сторис в инстаграме. До этого в поддержку музыкантов выступили Noize MC, Юрий Дудь и другие.

