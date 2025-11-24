EN
Экономика

Россияне стали возвращаться к наличным

2 минуты чтения 11:14

Объем наличных денег в обращении за последние три месяца вырос в России на 659 миллиардов рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года рост составил лишь 137 миллиардов. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Центрального банка страны.

Там отметили, что более значительный рост объема наличных денег в обращении фиксировался только в июле-сентябре 2022 года, когда россияне на фоне экономической нестабильности стремились «запастись» наличностью.

Нынешний же рост использования гражданами наличных денег аналитики регулятора связали, в частности, с регулярными отключениями мобильного интернета, которые российские власти объясняют мерами борьбы с атаками украинских беспилотников.

Тело на обочине
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
Криминал21 минута чтения

В то же время опрошенные изданием представители банков заявили, что не наблюдают резкого роста объема снятия наличных в III квартале текущего года. Об этом сказали в частности, в пресс-службах Газпромбанка, ПСБ, банка «Дом.РФ» и Абсолют банка.

В то же время представители последнего допустили, что россияне действительно стали чаще пользоваться наличными из-за регулярных перебоев в работе мобильного и интернета.

По словам управляющего директора Абсолют банка Екатерины Гольяновой, граждане в любом случае сейчас снимают чуть больше наличных денег, чтобы иметь возможность расплатиться на случай, если безналичная оплата не пройдет.

Я эмигрировал в Литву в 64 года
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
Общество11 минут чтения

11 ноября стало известно, что первый российский регион отключил мобильный интернет до окончания боевых действий в Украине. О принятии соответствующего решения объявили власти Ульяновской области.

После массовых жалоб местных жителей представители регионального правительства созвали пресс-конференцию, на которой заявили, что работу мобильного интернета ограничивают по решению федеральных властей.

Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
