Экономика

Набиуллина поддержала банки в споре с Ozon и Wildberries из-за скидок

2 минуты чтения 09:04

Центробанк предложил ввести новые ограничения для маркетплейсов, включая запрет на продажу продуктов дочерних банков и дифференцированное ценообразование в зависимости от способа оплаты. Письмо с соответствующими предложениями глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила главе Минэкономики Максиму Решетникову, утверждает «Коммерсантъ». Издание подчеркивает, что крупнейшие российские банки поддержали эту инициативу, тогда как онлайн-площадки, в частности Ozon и Wildberries, считают ее попыткой снизить конкуренцию.

В письме, которое оказалось в распоряжении «Коммерсанта», Набиуллина указала, что маркетплейсы предоставляют скидки при оплате картами собственных дочерних банков, что дает им «заведомо неконкурентные преимущества». По мнению регулятора, такие практики требуют ограничений и контроля со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Тело на обочине
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
Криминал21 минута чтения

Среди предложений Банка России — запрет на установление разных цен в зависимости от способа оплаты, а также запрет на продажу банковских продуктов дочерних структур самих маркетплейсов. В Минэкономики подтвердили получение письма и сообщили, что эти предложения рассматриваются. В ведомстве напомнили, что действующий закон о платформенной экономике уже позволяет правительству вводить требования к ценообразованию, однако подход к ограничениям должен быть комплексным и учитывать влияние на всех участников рынка.

Обсуждение инициатив ЦБ обострилось на фоне заявлений главы «Сбера» Германа Грефа о недоплате онлайн-платформами 1,5 триллиона рублей налогов из-за скидочных программ. Банки указывают, что возможность приобретать товары дешевле при оплате картами банков маркетплейсов создает неравные условия. Также участники рынка выражают обеспокоенность быстрым развитием банков, связанных с крупнейшими онлайн-площадками.

Маркетплейсы, в свою очередь, считают предложения регулятора избыточными. Представители отрасли отмечают, что банки сами используют программы лояльности и скидки, а претензии к платформам выглядят необоснованными. В Ozon приводят в пример начисление бонусов «СберСпасибо» в экосистеме «Сбера», указывая, что аналогичные механики существуют и у классических банков.

Я эмигрировал в Литву в 64 года
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
Общество11 минут чтения

Эксперты полагают, что часть инициатив ЦБ может быть принята, хотя регулирование, по их мнению, не должно защищать позиции крупнейших банков в ущерб конкуренции. По словам аналитиков, потеря клиентской базы может быть связана с тарифами и качеством сервисов, а не с особенностями скидочных программ онлайн-площадок.

Дискуссия о скидках маркетплейсов активно развивается с ноября, когда банки публично заявили о нарушении конкурентных условий. Поводом стали программы, позволяющие покупателям получать дополнительные скидки при оплате картами банков, аффилированных с маркетплейсами. В свою очередь, в Ozon и Wildberries предупредили о резком росте цен на некоторые категории товаров в случае введения запрета программ лояльности площадок. 

