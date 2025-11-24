Набиуллина поддержала банки в споре с Ozon и Wildberries из-за скидок

Центробанк предложил ввести новые ограничения для маркетплейсов, включая запрет на продажу продуктов дочерних банков и дифференцированное ценообразование в зависимости от способа оплаты. Письмо с соответствующими предложениями глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила главе Минэкономики Максиму Решетникову, утверждает «Коммерсантъ». Издание подчеркивает, что крупнейшие российские банки поддержали эту инициативу, тогда как онлайн-площадки, в частности Ozon и Wildberries, считают ее попыткой снизить конкуренцию.
В письме, которое оказалось в распоряжении «Коммерсанта», Набиуллина указала, что маркетплейсы предоставляют скидки при оплате картами собственных дочерних банков, что дает им «заведомо неконкурентные преимущества». По мнению регулятора, такие практики требуют ограничений и контроля со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Среди предложений Банка России — запрет на установление разных цен в зависимости от способа оплаты, а также запрет на продажу банковских продуктов дочерних структур самих маркетплейсов. В Минэкономики подтвердили получение письма и сообщили, что эти предложения рассматриваются. В ведомстве напомнили, что действующий закон о платформенной экономике уже позволяет правительству вводить требования к ценообразованию, однако подход к ограничениям должен быть комплексным и учитывать влияние на всех участников рынка.
Обсуждение инициатив ЦБ обострилось на фоне заявлений главы «Сбера» Германа Грефа о недоплате онлайн-платформами 1,5 триллиона рублей налогов из-за скидочных программ. Банки указывают, что возможность приобретать товары дешевле при оплате картами банков маркетплейсов создает неравные условия. Также участники рынка выражают обеспокоенность быстрым развитием банков, связанных с крупнейшими онлайн-площадками.
Маркетплейсы, в свою очередь, считают предложения регулятора избыточными. Представители отрасли отмечают, что банки сами используют программы лояльности и скидки, а претензии к платформам выглядят необоснованными. В Ozon приводят в пример начисление бонусов «СберСпасибо» в экосистеме «Сбера», указывая, что аналогичные механики существуют и у классических банков.
Эксперты полагают, что часть инициатив ЦБ может быть принята, хотя регулирование, по их мнению, не должно защищать позиции крупнейших банков в ущерб конкуренции. По словам аналитиков, потеря клиентской базы может быть связана с тарифами и качеством сервисов, а не с особенностями скидочных программ онлайн-площадок.
Дискуссия о скидках маркетплейсов активно развивается с ноября, когда банки публично заявили о нарушении конкурентных условий. Поводом стали программы, позволяющие покупателям получать дополнительные скидки при оплате картами банков, аффилированных с маркетплейсами. В свою очередь, в Ozon и Wildberries предупредили о резком росте цен на некоторые категории товаров в случае введения запрета программ лояльности площадок.