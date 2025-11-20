EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Ozon и Wildberries предупредили о резком росте цен

2 минуты чтения 23:27 | Обновлено: 23:31

В случае введения запрета программ лояльности цены на товары, продающиеся на крупном российской онлайн маркетплейсе Ozon, могут вырасти. Об этом агентству ТАСС заявили в пресс-службе сервиса, комментируя позицию ведущих российских банков о том, что такие программы нарушают правила справедливой конкуренции.

В свою очередь Wildberries предупреждает, что в случае запрета на скидки цены вырастут на 15-20%.  В компании отметили, что это также приведет к негативным долгосрочным последствиям для экономики России, бизнеса и разгонит инфляцию

Прораб, победивший «Газпром»
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
Экономика29 минут чтения

Ранее главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить маркетплейсам делать скидки покупателям при оплате картами сервиса. 

«Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)», — говорилось в письме. 

Его авторы допустили, что исключение можно сделать для социально значимых категорий товаров и продукции самих маркетплейсов. «При этом в любом случае данные скидки (акции, иные привилегии) не должны быть связаны с используемым для оплаты электронным средством платежа или банка, его выпустившего», — подчеркнули они.

Доводы кредитных организаций поддержала и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, отметив, что изменение цены товара в зависимости от способа оплаты мешает выявлять злоупотребления.

Главная загадка успеха Wildberries
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

В Ozon прокомментировали инициативу банков, предупредив о последствиях ее реализации и обвинив банки в двойных стандартах. «Предложение банков станет причиной повышения цен для 85 миллионов покупателей платформ, прежде всего в малых городах и селах, где живет более 50 миллионов человек и вне онлайна доступность товаров крайне невысокая. Цены однозначно вырастут, и для людей это критично», — подчеркнули в пресс-службе маркетплейса.

При этом там отметили, что «использование скидок, бонусов и программ лояльности — излюбленный инструмент банков, который они эксплуатируют крайне активно». В связи с этим представители маркетплейса поинтересовались почему тот же самый инструментарий нужно запретить маркетплейсам, ухудшив жизнь миллионам жителей страны и сотням тысяч предпринимателей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Одна из самых страшных судебных ошибок
Мир
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
00:01 21 ноября
Прораб, победивший «Газпром»
Экономика
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
00:01
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Криминал
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
00:01 19 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»