Ozon и Wildberries предупредили о резком росте цен

В случае введения запрета программ лояльности цены на товары, продающиеся на крупном российской онлайн маркетплейсе Ozon, могут вырасти. Об этом агентству ТАСС заявили в пресс-службе сервиса, комментируя позицию ведущих российских банков о том, что такие программы нарушают правила справедливой конкуренции.

В свою очередь Wildberries предупреждает, что в случае запрета на скидки цены вырастут на 15-20%. В компании отметили, что это также приведет к негативным долгосрочным последствиям для экономики России, бизнеса и разгонит инфляцию

Ранее главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить маркетплейсам делать скидки покупателям при оплате картами сервиса.

«Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)», — говорилось в письме.

Его авторы допустили, что исключение можно сделать для социально значимых категорий товаров и продукции самих маркетплейсов. «При этом в любом случае данные скидки (акции, иные привилегии) не должны быть связаны с используемым для оплаты электронным средством платежа или банка, его выпустившего», — подчеркнули они.

Доводы кредитных организаций поддержала и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, отметив, что изменение цены товара в зависимости от способа оплаты мешает выявлять злоупотребления.

В Ozon прокомментировали инициативу банков, предупредив о последствиях ее реализации и обвинив банки в двойных стандартах. «Предложение банков станет причиной повышения цен для 85 миллионов покупателей платформ, прежде всего в малых городах и селах, где живет более 50 миллионов человек и вне онлайна доступность товаров крайне невысокая. Цены однозначно вырастут, и для людей это критично», — подчеркнули в пресс-службе маркетплейса.

При этом там отметили, что «использование скидок, бонусов и программ лояльности — излюбленный инструмент банков, который они эксплуатируют крайне активно». В связи с этим представители маркетплейса поинтересовались почему тот же самый инструментарий нужно запретить маркетплейсам, ухудшив жизнь миллионам жителей страны и сотням тысяч предпринимателей.