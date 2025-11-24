EN
Общество

Филолог рассказала об изменении темпа речи россиян

2 минуты чтения 12:14 | Обновлено: 12:15

Темп речи россиян будет расти, считает главный редактор портала «Грамота.ру» и кандидат филологических наук Ксения Киселева. В интервью РИА «Новости» она отметила, что в будущем в русском языке станет больше сокращенных форм слов, что связано с экономией времени.

Киселева считает, что скорость речи в России продолжает расти. По ее словам, современная речь заметно быстрее, чем сто или даже пятьдесят лет назад. Филолог подчеркнула, что ускорение темпа можно наблюдать, сравнивая записи старых радиопередач и телепрограмм с современными. 

Одновременно с ростом скорости распространено использование так называемых компрессивов — сокращенных вариантов слов, возникающие в устной речи для ускорения произнесения и облегчения коммуникации.

«Мы говорим «щас» вместо «сейчас», «грит» вместо «говорит» уже не только на дружеских встречах, но иногда и в более официальной обстановке. И таких слов очень много, они сжимаются и, соответственно, помогают нам экономить время. Как прогнозируют фонетисты, таких слов в речи будет становиться все больше», — пояснила главный редактор портала «Грамота.ру».

Весной этого года доктор филологических наук и главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук заявила, что ударение в слове «звонит» вскоре изменится.

«Почему сейчас налево и направо говорят “звОнит”, а не “звонИт”? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом будущее, потому что все глаголы на “ить” последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — пояснила она. 

В пример она привела такие слова, как «варит», «солит», «дружит» и другие, отметив, что в этих словах ударение меняется по определенной модели. Она добавила, что в слове «звонит» изменение началось позже, чем в остальных. При этом она добавила, что «если оно началось, то оно, скорее всего, закончится».

