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Эксперты предрекли смену ударения в слове «звонит»

2 минуты чтения 11:26

В будущем ударение в слове «звонит» изменится и будет падать на первый слог. О грядущем изменении нормы в интервью РИА «Новости» заявила доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

«Почему сейчас налево и направо говорят “звОнит”, а не “звонИт”? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом будущее, потому что все глаголы на «ить» последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — пояснила она. 

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По словам Каленчук, такие изменения не случайны, В качестве примера она привела такие слова, как «варит», «солит», «дружит» и другие. «В этих словах ударение меняется по определенной модели, просто в слове “звонит” изменение началось позже, чем в остальных, а если оно началось, то оно, скорее всего, закончится», — резюмировала филолог.

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В начале апреля член федерального филологического совета «Тотального диктанта» Марина Шпильман рассказала о наиболее распространенных ошибках, которые делали участники акции. Так, чаще всего ошибки встречались в словах «корреспондент» и «профессор». «[Участники] помнят, что где-то две буквы пишется, но где именно… В слове “корреспондент” было очень много ошибок, очень много написаний — и “пресспондент” и “кресспондент” и много других вариантов», — прокомментировала результаты испытания Шпильман.

В свою очередь, научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, ученый секретарь орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов отметил, что участники «Тотального диктанта — 2025» часто ошибались с написанием слов с большой буквы. Так, по его словам, «Гренландское море» часто писали с маленькой буквы, а слова «мир», «планета» и «северное сияние» — с большой.

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