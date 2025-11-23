Зумеры вернули моду на популярный среди финансистов предмет одежды

Представители поколения Z вернули моду на свитера с застежкой-молнией на четверть длины от воротника до груди (Quarter-zip). Исторически они были популярны среди профессионалов Уолл-стрит и финансового сектора, сообщают Newsweek и Fortune.

По их данным, любовь зумеров к свитерам с молнией на четверть длины свидетельствует об их стремлении казаться профессиональными и стильными, несмотря на предыдущие стереотипы об этом поколении, а сам предмет одежды ассоциируется с «опрятным» и «хорошо сложенным» стилем.

Тело на обочине На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше Криминал 21 минута чтения

Критики и журналисты в области моды отмечают, что популярность Quarter-zip проистекает из стремления зумеров к стабильности и зрелости. Представители поколения Z стали выкладывать в соцсети многочисленные ролики, в которых они надевают такие свитера и называют это «апгрейдом жизни».

Fortune пишет, что изначально популярность Quarter-zip могла быть обусловлена тем, что зумеры искали что-то противоположное популярным спортивным костюмам Nike Tech, однако вскоре эти свитера стали одеждой, симвозилирующей успех, правильное питание и общение с другими людьми ради самосовершенствования и достижения большего в жизни.

Семейную пару из России расчленили в ОАЭ Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах Криминал 12 минут чтения

Кроме того, отмечает издание, популярность Quarter-zip отражает более широкие макроэкономические реалии. Так, фирменная спортивная одежда продается по цене значительно выше 100 долларов, в то время как свитера с молнией на четверть длины можно купить на Amazon менее чем за 25 долларов. Это говорит об экономическом давлении на зумеров.

Ранее сообщалось, что зумеры вернули моду на еще один тренд — они полюбили совместные обеды за общими столами, за которыми собираются несколько незнакомых между собой компаний. СМИ называли этот тренд одним из самых противоречивых в ресторанной сфере.