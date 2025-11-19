EN
Общество

Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд

2 минуты чтения 23:46 19 ноября

Представители поколения Z, которое считается самым одиноким, вернули моду на совместные обеды. Об этом сообщают Business Insider и The Independent со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования Resy. Его исследование показало, что 90% зумеров нравится сидеть за общим столом.

Для сравнения, доля людей в возрасте от 61 до 79 лет, которые положительно на этот вопрос, составила лишь 60%. «Более общительные» поколения — бумеры, поколение X и миллениалы — предпочитают собираться парами или четверками и садиться за отдельные столики. Так, зумеры стали поколением, которое возродило одну из самых противоречивых тенденций в ресторанном мире: рассадку нескольких групп посетителей за большими банкетными столами.

Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
Криминал

Business Insider пишет, что зумеры полюбили садиться за общий стол с незнакомцами, и это стало не столько поводом для неловкого сближения, сколько возможностью для контролируемого общения и потенциального знакомства с новым другом или даже партнером для свидания.

«Общие тарелки стали новым стандартом, особенно среди поколения Z, и общие столы — идеальное место для этого: они естественным образом превращают ужин в совместное мероприятие. Никогда не знаешь, с кем окажешься рядом, в этом и есть вся прелесть!» — рассказал Пабло Риверо, генеральный директор платформ Resy и Tock.

Не осталось даже костей
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
Криминал

Согласно отчету Resy, 63% респондентов считают, что совместные столы отлично подходят для знакомства с новыми людьми. Половина из них призналась, что им доводилось общаться с интересными людьми, с которыми они бы не заговорили в других обстоятельствах. Каждый третий опрошенный рассказал, что познакомился таким образом с новым другом, а каждый седьмой — что устроил свидание.

The Independent отмечает, что совместные обеды — не новое явление. В качестве примера издание приводит «британские рестораны» — общественные столовые, созданные по инициативе Уинстона Черчилля, где жители страны могли питаться доступной едой. Они имели огромный успех в социальном, диетическом и культурном плане. Business Insider пишет, что этот тренд также пережил всплеск популярности в 1980-х и 2000-х годах, хотя неоднократно становился предметом шуток.

