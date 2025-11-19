Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд

Представители поколения Z, которое считается самым одиноким, вернули моду на совместные обеды. Об этом сообщают Business Insider и The Independent со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования Resy. Его исследование показало, что 90% зумеров нравится сидеть за общим столом.
Для сравнения, доля людей в возрасте от 61 до 79 лет, которые положительно на этот вопрос, составила лишь 60%. «Более общительные» поколения — бумеры, поколение X и миллениалы — предпочитают собираться парами или четверками и садиться за отдельные столики. Так, зумеры стали поколением, которое возродило одну из самых противоречивых тенденций в ресторанном мире: рассадку нескольких групп посетителей за большими банкетными столами.
Business Insider пишет, что зумеры полюбили садиться за общий стол с незнакомцами, и это стало не столько поводом для неловкого сближения, сколько возможностью для контролируемого общения и потенциального знакомства с новым другом или даже партнером для свидания.
«Общие тарелки стали новым стандартом, особенно среди поколения Z, и общие столы — идеальное место для этого: они естественным образом превращают ужин в совместное мероприятие. Никогда не знаешь, с кем окажешься рядом, в этом и есть вся прелесть!» — рассказал Пабло Риверо, генеральный директор платформ Resy и Tock.
Согласно отчету Resy, 63% респондентов считают, что совместные столы отлично подходят для знакомства с новыми людьми. Половина из них призналась, что им доводилось общаться с интересными людьми, с которыми они бы не заговорили в других обстоятельствах. Каждый третий опрошенный рассказал, что познакомился таким образом с новым другом, а каждый седьмой — что устроил свидание.
The Independent отмечает, что совместные обеды — не новое явление. В качестве примера издание приводит «британские рестораны» — общественные столовые, созданные по инициативе Уинстона Черчилля, где жители страны могли питаться доступной едой. Они имели огромный успех в социальном, диетическом и культурном плане. Business Insider пишет, что этот тренд также пережил всплеск популярности в 1980-х и 2000-х годах, хотя неоднократно становился предметом шуток.