Общество

Исполнявшую на улице песню «Кооператив Лебединое озеро» певицу задержала полиция

2 минуты чтения 15:26 | Обновлено: 16:02

В Санкт-Петербурге полиция задержала вокалистку группы «стоптайм» Диану Логинову (Наоко), сообщает телеграм-канал «Ротонда» со ссылкой на источник в МВД. У издания нет информации, по какой причине была задержана певица, и заводили ли против нее административное или уголовное дело.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», Наоко находится в 78-м отделе полиции. Ее близкие сообщили, что сейчас у нее «все хорошо», ее интересы защищает адвокат.

«Бумага» сообщает, что также вчера был задержан гитарист «стоптайм» по имени Саша. Близкие музыкантов подтвердили изданию, что его вместе с Наоко удерживают в отделе полиции.

О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
И почему он им никогда не ответит
Политика7 минут чтения

Группа «стоптайм» стала известна этим летом благодаря исполнению песен артистов, которые были вынуждены покинуть Россию. На уличных концертах Наоко пела песни Noize MC, Монеточки, Земфиры, Валерия Меладзе, групп «Порнофильмы», «Сплин» и «Би-2».

Вчера журналист и автор телеграма-канала о Z-блогерах «На Zzzzzападном фронте без перемен» Иван Филиппов обратил внимание, что провоенные авторы начали возмущаться из-за концертов «стоптайм» с песнями «иноагентов» на улицах Петербурга.

В частности, Z-активистам не понравилась песня Noize MC «Кооператив Лебединое озеро», в которой есть строчки: «Где вы были восемь лет, ебаные нелюди?! Я хочу смотреть балет — пусть танцуют лебеди!»

Пост о «стоптайме» также написала главный редактор «Регнума» и член совета по правам человека Марина Ахмедова. По ее мнению, молодежь приходит на концерты группы «практически как на митинги», чтобы выразить протест.

Почему власть терпит Z-блогеров
Почему власть терпит Z-блогеров
Они каждый день «дискредитируют» армию и ругают начальство, но все еще на свободе. Как так выходит?
Политика7 минут чтения

В конце августа полиция задерживала музыкантов «стоптайм» под предлогом нарушения режима тишины.

«Мы продолжили играть после 22 часов. К нам подъехала машина с сотрудниками [полиции], они были достаточно агрессивно настроены. Сказали, чтобы мы быстренько собирались и садились в машину», — рассказывала Наоко о прошлом задержании «Бумаге».

После прошлого задержания музыкантов рэпер Noize MC заявил, что был готов помочь им. Он отметил, что считает исполнение песен на улицах «высшей формой признания для любого автора».

