EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Монеточка отреагировала на арест исполнявших песню «Кооператив Лебединое озеро» музыкантов

2 минуты чтения 13:38

Лиза Монеточка выложила в своем инстаграме сторис, в которой поддержала арестованных накануне петербургских музыкантов из группы «стоптайм». Певица написала, что ей «больно и страшно за этих юных ребят», которые собирают сотни людей на своих выступлениях и «несут в мир не насилие и войну, а музыку и свободу».

Монеточка добавила, что такие концерты не должны быть преступлением. «Те, кто ничего не боится, кто так громко поет и так вызывающе ярко сияет, вы — герои. И круче вас — никого», — говорится в сторис певицы.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
Криминал5 минут чтения

В ней же Монеточка рассказала, что силовики уже провели лингвистическую экспертизу ее еще не вышедшей песни «Ты солдат», которую певица исполнила на своем концерте в Лимассоле. Монеточка попросила своих поклонников, которые находятся в России, «ставить на первое место безопасность».

«Вы дороги миру, дороги мне, и я не хочу, чтобы кто-то из вас стал жертвой этого жестокого несправедливого времени. Я знаю, как вам непросто сейчас, и благодарю, что [вы] бережете свое сердце и разум», — написала певица.

16 октября Дзержинский суд в Петербурге отправил под административный арест на 13 суток певицу Наоко (настоящее имя — Диана Логинова). Ее обвинили в организации митинга. По этой же статье под арест на 13 и 12 суток отправили барабанщика группы Владислава Леонтьева и гитариста Александра Орлова.

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
Общество6 минут чтения

Близкие Логиновой рассказали «Ротонде», что из-за исполнения песен «иноагентов» на певицу также составили два протокола по статье о «дискредитации армии». По их словам, на других участников группы таких протоколов не составляли. «Ротонда» отмечает, что теперь певице может грозить уголовное дело и до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, «Бумага» пишет, что на группу «стоптайм» мог написать донос автор музыки в стиле «пацанский рэп» Михаил Николаев. Издание выяснило, что рэпер ведет группу MYSLI во «ВКонтакте», в которой состоят около двух тысяч человек. Против него регулярно открывают исполнительные производства из-за долгов. В своем заявлении он написал, что музыканты якобы помешали ему зайти в метро.

В августе этого года в поддержку «стоптайма» выступил Noize MC, чьи песни группа исполняла на улицах Петербурга. Тогда он рассказал, что не репостил видеозаписи их выступлений «по понятным причинам». В поддержку музыкантов также выступил Юрий Дудь.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01 16 октября
Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке