Монеточка отреагировала на арест исполнявших песню «Кооператив Лебединое озеро» музыкантов

Лиза Монеточка выложила в своем инстаграме сторис, в которой поддержала арестованных накануне петербургских музыкантов из группы «стоптайм». Певица написала, что ей «больно и страшно за этих юных ребят», которые собирают сотни людей на своих выступлениях и «несут в мир не насилие и войну, а музыку и свободу».

Монеточка добавила, что такие концерты не должны быть преступлением. «Те, кто ничего не боится, кто так громко поет и так вызывающе ярко сияет, вы — герои. И круче вас — никого», — говорится в сторис певицы.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось» Криминал 5 минут чтения

В ней же Монеточка рассказала, что силовики уже провели лингвистическую экспертизу ее еще не вышедшей песни «Ты солдат», которую певица исполнила на своем концерте в Лимассоле. Монеточка попросила своих поклонников, которые находятся в России, «ставить на первое место безопасность».

«Вы дороги миру, дороги мне, и я не хочу, чтобы кто-то из вас стал жертвой этого жестокого несправедливого времени. Я знаю, как вам непросто сейчас, и благодарю, что [вы] бережете свое сердце и разум», — написала певица.

16 октября Дзержинский суд в Петербурге отправил под административный арест на 13 суток певицу Наоко (настоящее имя — Диана Логинова). Ее обвинили в организации митинга. По этой же статье под арест на 13 и 12 суток отправили барабанщика группы Владислава Леонтьева и гитариста Александра Орлова.

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить? Общество 6 минут чтения

Близкие Логиновой рассказали «Ротонде», что из-за исполнения песен «иноагентов» на певицу также составили два протокола по статье о «дискредитации армии». По их словам, на других участников группы таких протоколов не составляли. «Ротонда» отмечает, что теперь певице может грозить уголовное дело и до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, «Бумага» пишет, что на группу «стоптайм» мог написать донос автор музыки в стиле «пацанский рэп» Михаил Николаев. Издание выяснило, что рэпер ведет группу MYSLI во «ВКонтакте», в которой состоят около двух тысяч человек. Против него регулярно открывают исполнительные производства из-за долгов. В своем заявлении он написал, что музыканты якобы помешали ему зайти в метро.

В августе этого года в поддержку «стоптайма» выступил Noize MC, чьи песни группа исполняла на улицах Петербурга. Тогда он рассказал, что не репостил видеозаписи их выступлений «по понятным причинам». В поддержку музыкантов также выступил Юрий Дудь.