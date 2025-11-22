СМИ: Трамп заподозрил Зеленского в блефе

Президент США Дональд Трамп заподозрил украинского президента Владимира Зеленского в попытке блефа ради улучшения условий мирного соглашения. Об этом сообщает британская газета The Times.

Издание отмечает, что, по мнению Трампа, у Зеленского «нет карт» и ему «рано или поздно придется что-то принять». По данным The Times, Трамп считает, что у Владимира Путина напротив «все козыри» на руках и что это усиливает давление на Киев.

Накануне общаясь с журналистами в Овальном кабинете Трамп указал на необходимость скорого решения по Украине, добавив, что «зима будет холодной». Ранее он установил дедлайн для принятия Киевом его мирного плана — 27 ноября. «Мы думаем, что у нас есть способ добиться мира. Ему придется его одобрить», — заявил глава Белого дома.

Мирный план Трампа, в частности, включает фактическое признание аннексированного Крыма, Луганска и Донецка российскими в обмен на гарантии безопасности со стороны США, заморозку статуса Херсонской и Запорожской областей по линии соприкосновения, сокращение численности ВСУ и проведение выборов в Украине в течение 100 дней после подписания документа.

В свою очередь, Зеленский сообщил о договоренности с представителями США и Евросоюза о совместной работе «на уровне советников» над более работоспособным вариантом. В пятницу, 21 ноября, он выступил с экстренным обращением к украинцам, заявив, что страна переживает «один из самых тяжелых моментов в истории».

«Украина может оказаться перед очень тяжелым выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима и другие риски. Жизнь без свободы, достоинства и справедливости и чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды. От нас ждут ответа», — сказал Зеленский.

Источники журналистов указывают на разные оценки мирного плана США. The Wall Street Journal сообщала о вариантах, более выгодных для Киева, над которыми Украина работает совместно с ЕС, тогда как Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника, передавала, что США рассматривают текущий план как лучшее доступное решение.