СМИ: мирный план Трампа заставил европейских чиновников «красочно ругаться» 

Европейские официальные лица раскритиковали пункт мирного плана президента США Дональда Трампа, над которым работали его спецпосланник Стив Уиткофф и спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Речь идет о предложении использовать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники среди европейских чиновников, пожелавших сохранить анонимность.
Издание пишет о резкой и эмоциональной реакции в Брюсселе на идею использовать эти средства для восстановления Украины под контролем Вашингтона после прекращения огня. В предложенном мирном плане отмечается, что США планируют получать 50% прибыли от этой деятельности. Politico отмечает, что европейские дипломаты опасаются, что этот пункт нарушит согласование Украине «репарационного кредита».
Так, один из высокопоставленных чиновников ЕС в Брюсселе высмеял эту идею, заявив, что у Трампа нет полномочий размораживать активы, которые замораживал не он.
«Чиновник из правительства ЕС выразил свое возмущение красочными ругательствами, а высокопоставленный политик заявил, что Уиткоффу нужно обратиться к психиатру», — пишет Politico.
Накануне мирный план Трампа прокомментировал Путин. Он заявил, что США не обсуждали напрямую свой план с Россией, так как Украина его не одобрила. По мнению Путина, Киев «все еще пребывает в иллюзиях», что Украина сможет выиграть войну. Он также добавил, что Кремль готов к мирным переговорам, но в то же время Россия готова продолжать войну в случае отказа от них.