EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: мирный план Трампа заставил европейских чиновников «красочно ругаться» 

2 минуты чтения 12:33 | Обновлено: 12:36

Европейские официальные лица раскритиковали пункт мирного плана президента США Дональда Трампа, над которым работали его спецпосланник Стив Уиткофф и спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Речь идет о предложении использовать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники среди европейских чиновников, пожелавших сохранить  анонимность. 

Лучший на своем курсе
Лучший на своем курсе
Загадочное убийство перспективного выпускника бизнес-школы раскрыли лишь спустя десятилетия — благодаря флаеру и телешоу
Криминал16 минут чтения

Издание пишет о резкой и эмоциональной реакции в Брюсселе на идею использовать эти средства для восстановления Украины под контролем Вашингтона после прекращения огня. В предложенном мирном плане отмечается, что США планируют получать 50% прибыли от этой деятельности. Politico отмечает, что европейские дипломаты опасаются, что этот пункт нарушит согласование Украине «репарационного кредита».

Так, один из высокопоставленных чиновников ЕС в Брюсселе высмеял эту идею, заявив, что у Трампа нет полномочий размораживать активы, которые замораживал не он.

Одна из самых страшных судебных ошибок
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
Мир20 минут чтения

«Чиновник из правительства ЕС выразил свое возмущение красочными ругательствами, а высокопоставленный политик заявил, что Уиткоффу нужно обратиться к психиатру», — пишет Politico. 

Накануне мирный план Трампа прокомментировал Путин. Он заявил, что США не обсуждали напрямую свой план с Россией, так как Украина его не одобрила. По мнению Путина, Киев «все еще пребывает в иллюзиях», что Украина сможет выиграть войну. Он также добавил, что Кремль готов к мирным переговорам, но в то же время Россия готова продолжать войну в случае отказа от них.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Лучший на своем курсе
Криминал
Лучший на своем курсе
Загадочное убийство перспективного выпускника бизнес-школы раскрыли лишь спустя десятилетия — благодаря флаеру и телешоу
00:01
Одна из самых страшных судебных ошибок
Мир
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
00:01 21 ноября
Прораб, победивший «Газпром»
Экономика
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
00:01 20 ноября
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Криминал
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
00:01 19 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии