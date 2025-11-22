В Европе рассказали о «тошнотворной» встрече с делегацией США

Встреча делегации США с европейскими чиновниками, состоявшаяся 21 ноября в Киеве, прошла в «тошнотворном тоне». Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники в высших политических кругах Европы.

По их словам, делегации США и ЕС встретились в резиденции поверенного в делах США в Украине Джули Дэвис в украинской столице. В ходе переговоров американский министр армии Дэниел Дрисколл заявил, что «оптимистично настроен и считает, что сейчас настало время для мира». В то же время он отметил, что Вашингтон не намерен проявлять гибкости в обсуждении будущего мирного соглашения. «Мы не обсуждаем детали [мирного плана США]», — заключил он.

Одна из самых страшных судебных ошибок Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику Мир 20 минут чтения

При этом Дрисколл отметил, что «Украина находится в очень плохом положении», а предложенная ей сейчас сделка — это лучшее, на что она может рассчитывать.

По данным FT, после представления Вашингтоном собственного варианта мирного плана, разработанного совместно с Россией, Киев и его европейские союзники приступили к подготовке альтернативного предложения. В работе над ним, как сообщается, принимают участие Франция, Германия и Великобритания. Альтернативный план предполагает использовать текущую линию соприкосновения на фронте в Украине как основу для переговоров, в отличие от американского, который предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Киева.

Лучший на своем курсе Загадочное убийство перспективного выпускника бизнес-школы раскрыли лишь спустя десятилетия — благодаря флаеру и телешоу Криминал 16 минут чтения

Ранее Politico писало, что представленный президентом США Дональдом Трампом план мирной сделки по Украине вызвал резкую критику среди европейских чиновников, заставив их «красочно ругаться» и рассуждать о том, не требуется ли принимавшему участие в разработке документа спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу помощь психиатра.

Поводом для критики стал, в частности, пункт документа, предполагающий, что США получат контроль над использованием российских зарубежных активов, замороженных властями стран Европы после начала российского вторжения в Украину.