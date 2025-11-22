В Европе рассказали о «тошнотворной» встрече с делегацией США

Встреча делегации США с европейскими чиновниками, состоявшаяся 21 ноября в Киеве, прошла в «тошнотворном тоне». Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники в высших политических кругах Европы.
По их словам, делегации США и ЕС встретились в резиденции поверенного в делах США в Украине Джули Дэвис в украинской столице. В ходе переговоров американский министр армии Дэниел Дрисколл заявил, что «оптимистично настроен и считает, что сейчас настало время для мира». В то же время он отметил, что Вашингтон не намерен проявлять гибкости в обсуждении будущего мирного соглашения. «Мы не обсуждаем детали [мирного плана США]», — заключил он.
При этом Дрисколл отметил, что «Украина находится в очень плохом положении», а предложенная ей сейчас сделка — это лучшее, на что она может рассчитывать.
По данным FT, после представления Вашингтоном собственного варианта мирного плана, разработанного совместно с Россией, Киев и его европейские союзники приступили к подготовке альтернативного предложения. В работе над ним, как сообщается, принимают участие Франция, Германия и Великобритания. Альтернативный план предполагает использовать текущую линию соприкосновения на фронте в Украине как основу для переговоров, в отличие от американского, который предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Киева.
Ранее Politico писало, что представленный президентом США Дональдом Трампом план мирной сделки по Украине вызвал резкую критику среди европейских чиновников, заставив их «красочно ругаться» и рассуждать о том, не требуется ли принимавшему участие в разработке документа спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу помощь психиатра.
Поводом для критики стал, в частности, пункт документа, предполагающий, что США получат контроль над использованием российских зарубежных активов, замороженных властями стран Европы после начала российского вторжения в Украину.