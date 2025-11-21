EN
Лидеры ЕС и Зеленский назвали «отправную точку» для мирных переговоров с Россией

2 минуты чтения 16:07 | Обновлено: 16:35

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером. Европейские лидеры обсудили предложенный накануне мирный план американского президента Дональда Трампа и отвергли его ключевые положения. Об этом со ссылкой на заявление немецкого правительства пишет Bloomberg.

По данным агентства, европейские союзники Украины подчеркнули, что «отправной точкой» для любых мирных переговоров должна стать нынешняя линия фронта. Они также пришли к общему мнению, что украинская армия должна защищать суверенитет страны, а следовательно ее численность нельзя сокращать.

«Ценим усилия США, президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, подготовленным американской стороной. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир», — написал Зеленский после звонка.

Ранее издание Politico сообщило, что европейские и украинские официальные лица отметили, что мирный план Трампа ориентирован на интересы Москвы, а Киев, согласно документу, должен пойти на серьезные уступки, в частности, отказаться от части восточных территорий Украины. 

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя мирное соглашение США, подчеркнула, что «давление должно быть направлено на агрессора» и добавила, что любые уступки Москве только усилят угрозу для НАТО.

В свою очередь, в США рассчитывают, что Зеленский согласится на план Трампа до 27 ноября. Агентство Reuters, ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией, пишет, что в противном случае Вашингтон может прекратить обмен разведданными, а также приостановить поставки оружия Киеву.

