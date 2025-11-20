EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Зеленский согласился на переговоры по новому мирному плану Трампа

2 минуты чтения 21:44 | Обновлено: 22:04

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром армии США Дэном Дрисколлом сказал, что он готов работать с администрацией американского президента Дональда Трампа над новым соглашением о мире. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники среди официальных лиц США и Украины.

Разработанный США и Россией план, как писали СМИ, подразумевает значительные уступки, на которые должна пойти Украина. В частности, там идет речь о передаче России территорий, которые сейчас находятся под контролем ВСУ. 

Axios отмечает, что Зеленский не только сразу не отверг представленный план, но и согласился на переговоры. В свою очередь, неназванный американский чиновник сообщил изданию, что Зеленский и Дрисколл «договорились о кратчайших сроках подписания».

Прораб, победивший «Газпром»
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
Экономика29 минут чтения

В офисе украинского президента заявили, что новый мирный план Зеленский в ближайшие дни надеется обсудить с Трампом.

«Президент Украины очертил принципиальные основы, важные для нашего народа, и по итогам сегодняшней встречи договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны», — говорится в официальном заявлении.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

В соцсетях Зеленский написал, что он обсудил с Дрисколлом «варианты достижения настоящего мира, поэтапность работы и форматы диалога». «Наши команды – Украины и США – будут работать над пунктами плана для завершения войны. Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе», — отмечается в посте.

19 ноября телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что Трамп одобрил новый план по установлению мира на Украине, состоящий из 28 пунктов. Британская газета The Telegraph назвала документ «полной капитуляцией» Украины, отметив, что позиция Москвы и ее максималистские требования не изменились. Официально мирный  план не был опубликован. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Одна из самых страшных судебных ошибок
Мир
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
00:01 21 ноября
Прораб, победивший «Газпром»
Экономика
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
00:01
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Криминал
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
00:01 19 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»