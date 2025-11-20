СМИ: Зеленский согласился на переговоры по новому мирному плану Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром армии США Дэном Дрисколлом сказал, что он готов работать с администрацией американского президента Дональда Трампа над новым соглашением о мире. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники среди официальных лиц США и Украины.

Разработанный США и Россией план, как писали СМИ, подразумевает значительные уступки, на которые должна пойти Украина. В частности, там идет речь о передаче России территорий, которые сейчас находятся под контролем ВСУ.

Axios отмечает, что Зеленский не только сразу не отверг представленный план, но и согласился на переговоры. В свою очередь, неназванный американский чиновник сообщил изданию, что Зеленский и Дрисколл «договорились о кратчайших сроках подписания».

В офисе украинского президента заявили, что новый мирный план Зеленский в ближайшие дни надеется обсудить с Трампом.

«Президент Украины очертил принципиальные основы, важные для нашего народа, и по итогам сегодняшней встречи договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны», — говорится в официальном заявлении.

В соцсетях Зеленский написал, что он обсудил с Дрисколлом «варианты достижения настоящего мира, поэтапность работы и форматы диалога». «Наши команды – Украины и США – будут работать над пунктами плана для завершения войны. Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе», — отмечается в посте.

19 ноября телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что Трамп одобрил новый план по установлению мира на Украине, состоящий из 28 пунктов. Британская газета The Telegraph назвала документ «полной капитуляцией» Украины, отметив, что позиция Москвы и ее максималистские требования не изменились. Официально мирный план не был опубликован.