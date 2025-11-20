СМИ: Киеву предложили сдать Донбасс и считать это арендой

Новое соглашение по Украине, которое Вашингтон разработал совместно с Москвой, предполагает передачу под контроль России территории Донбасса в обмен на получение Киевом регулярной ренты. Об этом со ссылкой на источники пишут издания Axios и The Telegraph. Последнее называет документ «полной капитуляцией» Украины.

В публикациях отмечается, что в проект соглашения вошли практически все прежние требования Москвы в самых максималистских формах. Так, в документ включены пункты о сокращении численности украинской армии вдвое, а также о лишении ее дальнобойных ракетных вооружений, придании русскому языку статуса государственного и снятии запрета на деятельность Русской православной церкви.

Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали Криминал 10 минут чтения

Кроме того, в соглашении прописаны запреты на размещение в Украине иностранных военных и приземление там дипломатических воздушных судов.

Вопрос о территориях в документе предлагается решить следующим образом — Донбасс полностью переходит под контроль России, включая те 14,5% его территории, которые сейчас остаются под контролем Киева. При этом всю территорию региона, несмотря на фактический контроль Москвы, объявляют демилитаризованной зоной, в которой нельзя будет находиться военнослужащим и вооружениям.

Прораб, победивший «Газпром» Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС Экономика 29 минут чтения

В обмен Киеву позволят продолжать считать эту территорию своей, а также получать за нее «арендную плату», размер которой не раскрывается. В то же время документ предполагает, что США и другие страны признают аннексированные Донбасс и Крым российскими.

В двух других формально аннексированных Россией украинских регионах — Херсонской и Запорожской областях — линии фронта предполагается заморозить в текущем виде. Отмечается, что там Россия даже может вернуть часть оккупированной территории.