Пьяный полицейский насмерть сбил женщину в Подмосковье

В городе Сергиев Посад полицейский насмерть сбил 45-летнюю женщину, а затем скрылся с места преступления. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

Согласно пресс-релизу, инцидент произошел 18 ноября в 22:25 на проспекте Красной Армии. Отмечается, что в тот вечер водитель машины марки Toyota проигнорировал запрещающий движение сигнал и сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она погибла на месте.

«В кратчайшие сроки полицейскими водитель легковушки был установлен и задержан. Им оказался сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Сергиево-Посадскому округу, который в момент произошедшего находился на личном транспорте во внеслужебное время», — утверждают в подмосковной полиции.

Не осталось даже костей Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила Криминал 26 минут чтения

Полицейского, как отмечается, уже уволили. Следственный комитет сообщил, что в момент инцидента силовик был пьян. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело и предъявили полицейскому обвинение в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшее смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК).

«Москва онлайн» со ссылкой на очевидцев пишет, что скорость машины, на которой двигался полицейский «была под 100 км/ч». Погибшей, по информации издания, оказалась местная жительница Екатерина Склярова. «Сейчас мать Екатерины поехала в Следственный комитет. Катя переходила дорогу на зеленый. Говорят, что [водитель] пьяный был. Вроде как он сам в МЧС позвонил и сказал, что пьяный сбил человека. Что-то вроде того, я точно не знаю», — рассказал изданию супруг погибшей Василий.

Местный журналист Андрей Трофимов утверждает, что поймать полицейского, сбившего женщину, помогла водительница такси. По его словам, она забирала обвиняемого и его друга с места, где тот бросил автомобиль после аварии.