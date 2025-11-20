Пьяный полицейский насмерть сбил женщину в Подмосковье

В городе Сергиев Посад полицейский насмерть сбил 45-летнюю женщину, а затем скрылся с места преступления. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.
Согласно пресс-релизу, инцидент произошел 18 ноября в 22:25 на проспекте Красной Армии. Отмечается, что в тот вечер водитель машины марки Toyota проигнорировал запрещающий движение сигнал и сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она погибла на месте.
«В кратчайшие сроки полицейскими водитель легковушки был установлен и задержан. Им оказался сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Сергиево-Посадскому округу, который в момент произошедшего находился на личном транспорте во внеслужебное время», — утверждают в подмосковной полиции.
Полицейского, как отмечается, уже уволили. Следственный комитет сообщил, что в момент инцидента силовик был пьян. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело и предъявили полицейскому обвинение в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшее смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК).
«Москва онлайн» со ссылкой на очевидцев пишет, что скорость машины, на которой двигался полицейский «была под 100 км/ч». Погибшей, по информации издания, оказалась местная жительница Екатерина Склярова. «Сейчас мать Екатерины поехала в Следственный комитет. Катя переходила дорогу на зеленый. Говорят, что [водитель] пьяный был. Вроде как он сам в МЧС позвонил и сказал, что пьяный сбил человека. Что-то вроде того, я точно не знаю», — рассказал изданию супруг погибшей Василий.
Местный журналист Андрей Трофимов утверждает, что поймать полицейского, сбившего женщину, помогла водительница такси. По его словам, она забирала обвиняемого и его друга с места, где тот бросил автомобиль после аварии.