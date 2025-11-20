СМИ рассказали об отношении Украины к новому мирному плану США

Киев не устраивает проект нового мирного плана, предложенный Вашингтоном. Если документ останется в нынешнем виде, украинская сторона его отвергнет. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

В плане, о котором идет речь, всего 28 пунктов. По информации СМИ, основные его положения спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф успел обсудить с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым во время встречи в Майами на этой неделе. Издание отмечает, что документ разрабатывался при участии российских представителей. Так, в числе его «архитекторов» со стороны Москвы называют спецпредставителя Владимира Путина Кирилла Дмитриева.

Украинские чиновники, ознакомившиеся с планом, утверждают, что предложения США фактически совпадают с «максималистскими» требованиями Москвы. В частности, Украине предлагают уступить России оставшуюся часть Донбасса, включая территории, которые сейчас находятся под контролем Киева.

Предусмотрены также сокращение численности украинских вооруженных сил вдвое, отказ от нескольких категорий вооружений и постепенное сворачивание американской военной помощи, на которую Киев опирается с начала войны. Согласно документу, Украине также запретят размещать иностранные войска и получать западные дальнобойные системы, способные поражать цели в глубине России.

Есть в проекте и политические требования. Например, о признании русского языка государственным и предоставление официального статуса Украинской православной церкви Московского патриархата. Эти положения, отмечает FT, соответствуют давним целям российского руководства.

По словам одного из источников издания, принятие плана в нынешнем виде означало бы фактическое ограничение украинского суверенитета. Другой собеседник FT настроен менее пессимистично. Он полагает, что Вашингтон пытается добиться от Москвы четкой и открытой формулировки ее реальных ожиданий, чтобы стало возможным хотя бы начать предметные переговоры.

В Кремле официально не подтвердили участие российских представителей в разработке этого проекта. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в публикациях СМИ о мирном плане «нет новаций дополнительно к духу Анкориджа». А представитель МИД Мария Захарова отметила, что Москва не получала по официальным каналам информации от США.

Ранее СМИ сообщили, что у Киева появился собственный вариант мирного плана, «неприемлемый» для России. Владимир Зеленский якобы прибыл в Турцию на переговоры с предложением, которое украинская сторона подготовила совместно с европейскими партнерами. Там у него должна была состояться встреча со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Однако переговоры были отложены после того, как стало ясно, что Киев не заинтересован в обсуждении американского проекта в нынешнем виде.