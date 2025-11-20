Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков впервые прокомментировал многочисленные сообщения о проекте нового соглашения по Украине, разработанного США при участии России. Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что позиция России остается неизменной с тех пор, как Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в августе.

«Я могу сказать то, что мы повторили неоднократно еще вчера. Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже мы не можем. Новаций у нас нет», — сказал спикер Кремля.

Прораб, победивший «Газпром» Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС Экономика 29 минут чтения

Ранее западная пресса сообщила о тайной работе США и России над новым соглашением по Украине. Позже СМИ, ссылаясь на источники, раскрыли подробности содержания документа из 28 пунктов.

Британское The Telegraph назвало его «полной капитуляцией» Украины, пояснив, что документ содержит все прежние условия и требования Москвы в своей максималисткой форме.

Так, в документе прописаны сокращение украинской армии вдвое и лишение ее дальнобойных ракетных вооружений. Украине также запретят размещать на своей территории иностранных военных и принимать дипломатические самолеты из-за рубежа.

Не осталось даже костей Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила Криминал 26 минут чтения

Киеву также предложат сдать Донбасс России, позволив при этом не признавать его российским и получать за это некую «арендную плату». При этом в документе прописано, что США и другие страны признают аннексированные Донбасс и Крым российскими.

Кроме того, в соглашение включены пункты о наделении русского языка статусом государственного в Украине, а также о снятии запрета на деятельность на территории страны Русской православной церкви.