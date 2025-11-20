Карантин из-за вспышки бешенства ввели в московском районе

Столичные власти объявили о введении карантина в московской районе Щукино в Северо-Западном административном округе в связи с зафиксированным там случаем заражения бешенством домашнего животного. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэрии Москвы.

В нем уточняется, что эпизоотическим очагом вспышки бешенства стала квартира в жилом доме по адресу улица Гамалеи, 19, корпус 1, а территория, прилегающая к эпизоотическому очагу и ограниченная улицами Новощукинская, Маршала Новикова, Максимова, Рогова, Живописная, руслами Соболевского ручья и реки Москвы до пересечения со Строгинским мостом, объявлена «неблагополучным пунктом».

Ограничительные меры, введенные в зоне карантина, включают, в частности, запрет на посещение эпизоотического очага посторонними лицами, а также на ввоз, вывоз и лечение там восприимчивых к болезни животных, за исключением заранее вакцинированных. Также в очаге запрещено снимать шкуры с трупов животных.

В свою очередь, на территории неблагополучного пункта вводится запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, предполагающий скопление восприимчивых к болезни животных. Также из района нельзя вывозить способных заразиться зверей, за исключением отправки на убой или перемещения вакцинированных животных. Кроме того, под запрет попал отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

В начале сентября власти таиландской столицы Бангкока объявили об угрозе эпидемии бешенства в городе. Причиной стали многочисленные случаи заражения этой опасной болезнью бездомных собак.