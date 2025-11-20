EN
Общество

Психотерапевты назвали простые способы борьбы со стрессом

2 минуты чтения 15:54 | Обновлено: 17:02
Психотерапевты назвали простые способы борьбы со стрессом

Все люди так или иначе сталкиваются со стрессом из-за разных ситуаций, однако продолжительное пребывание в этом состоянии может мешать полноценной жизни и негативно сказываться на здоровье. Опрошенные The Guardian психотерапевты назвали простые и неожиданные способы справиться с негативными чувствами.

«Источники стресса могут быть разными, в том числе начальник, который вас раздражает или возникшие финансовые трудности. Даже если избавиться от источника негативных эмоций, гормоны стресса все равно будут циркулировать в вашем организме и с этим нужно как-то бороться. Ведь очень важно то, как мы реагируем на стресс», — говорит психотерапевт из города Глазго Лорен Бэрд.

Прораб, победивший «Газпром»
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
Экономика29 минут чтения

По ее словам, решение проблемы, которая вызывает у человека стресс, сильно отличается от работы над реакцией организма на это состояние.

«Если не работать над собой, то стресс остается в нашем теле. Я всегда говорю о том, что регулирование нервной системы является основной базой. Люди думают, что стресс стал частью их личности, но они просто не прислушиваются к своему телу», — пояснила она.

Опрошенные The Guardian эксперты утверждают, что сначала человеку необходимо понять, нуждается ли он в профессиональной психологической помощи. Если возможности обратиться к психологу или психотерапевту нет, то на помощь могут прийти друзья, коллеги или родственники, которым можно доверить свои чувства.

Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
Интернет и мемы7 минут чтения

«Мы сейчас более изолированы, чем когда-либо, и это вызывает серьезный стресс. Будучи социальными существами, нам жизненно необходимы связи для полноценного функционирования», — отметила Бэрд.

В свою очередь, интегративный терапевт Ханна Стеббинс из города Бирмингем рассказала, что человеку очень важно принять свои эмоции. По ее словам, мозг устроен так, что во время стресса он представляет самый худший сценарий. В этом случае очень важно спросить себя: «Какие есть доказательства за и против этой мысли?» — а затем попробовать дать себе совет, который можно было дать другу, советует терапевт.

Еще можно попробовать технику дыхания под названием «квадрат». По словам Стеббинс, для этого нужно сделать глубокий вдох на четыре счета, задержать дыхание на семь секунд, а затем выдохнуть на восемь, «как будто задуваете свечи».

Я переехала в Польшу и счастлива
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
Общество12 минут чтения

Во время сильного стресса также помогает холодный душ или кубики льда. «Холодная вода активирует парасимпатическую нервную систему, поэтому после первоначального шока организм естественно переключается в успокаивающий режим, замедляя сердцебиение и помогая почувствовать себя более устойчиво. Во-вторых, это разрывает цикл стресса. Воздействие холода дает мозгу сильный сенсорный сигнал, который может прервать круговорот тревожных мыслей и перегрузки», — рассказала Стеббинс.

Эксперты также советуют записать тревожные мысли. По словам психотерапевта из города Уилтон в США Ниро Фелисиано, такой способ позволяет взглянуть на проблему со стороны и расставить приоритеты.

Испытывающим стресс людям также рекомендуют слушать приятную музыку, найти творческое хобби для души и обратить внимание на питание. По словам Стеббинс, многие ошибочно предполагают, что гормоны счастья находятся только в мозге, «но на самом деле около 95% серотонина хранится в кишечнике».

Фото:Unsplash

Горящие новости
