Почти половина сотрудников российских компаний регулярно работает в условиях перегрузки. Об этом сообщает пропагандистский телеканал RT со ссылкой на данные исследования Mango Office, проведенного в ноябре 2025 года среди более тысячи работников из всех федеральных округов. По итогам опроса 45% респондентов сообщили, что регулярно ощущают повышенную нагрузку и нехватку ресурсов для выполнения задач.

Каждый пятый участник исследования признался, что сталкивается с перенапряжением ежедневно, еще 25% испытывают его один-два раза в неделю. Более редкие, но все же регулярные периоды серьезной усталости отмечают 15% респондентов — примерно один-два раза в месяц, и еще 7% перетруждаются раз в квартал. В совокупности это формирует устойчивый фон выгорания. Апатию, усталость и снижение мотивации в итоге ощущают 69% работников.

При этом, по данным исследования, большинство российских компаний не используют цифровые инструменты, позволяющие объективно оценивать рабочую нагрузку сотрудников. Об этом сообщили 83% участников опроса. Однако сами работники относятся к таким технологиям позитивно — 70% хотели бы, чтобы их организация внедрила системы мониторинга нагрузки и переработок.

Директор департамента маркетинга Mango Office Александр Шлычков объяснил, что повышенная нагрузка напрямую влияет на эффективность бизнеса. «Когда люди регулярно перерабатывают, снижается их концентрация, креативность и вовлеченность. Часто руководители просто не видят, насколько загружены их команды», — отмечает он. По его словам, цифровой мониторинг позволяет фиксировать переработки, перераспределять ресурсы и предотвращать выгорание, а также снижает риски оттока квалифицированных специалистов.

Ранее опрос провластного Всероссийского центра изучения общественного мнения выявил постоянную усталость россиян. Более трети респондентов заявили, что ощущают усталость ежедневно, а еще четверть — несколько раз в неделю. Главными причинами они назвали нервную работу и большое количество психологически трудных ситуаций, их отметили 34% и 32% респондентов соответственно. Еще четверть объяснила хроническую усталость физически тяжелым трудом, а 17% — необходимостью заботиться о семье. Чаще всего в качестве способов восстановления россияне упоминали телесный отдых, смену обстановки и общение с близкими.