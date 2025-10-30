EN
Россияне пожаловались на постоянную усталость

2 минуты чтения 10:12 | Обновлено: 11:45
Более трети россиян пожаловались на ежедневное чувство усталости. Еще четверть рассказали, что испытывают усталость несколько раз в неделю. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, в котором участвовали 1600 человек.

Опрос показал, что 17% респондентов сталкиваются с усталостью несколько раз в месяц, а 7% — несколько раз в полгода или реже. Остальные заявили, что либо вовсе не испытывают усталости, либо затрудняются ответить на этот вопрос.

Среди самых распространенных причин усталости у россиян оказалась нервная работа и большое количество психологически тяжелых ситуаций, 34% и 32% соответственно. Еще четверть россиян объяснили чувство усталости физически тяжелой работой, а 17% — необходимостью заботиться о семье и детях. Также в список причин вошли поездки на дачу и работа в огороде, проблемы со здоровьем, занятия спортом, учеба и недосып.

В качестве методов борьбы с усталостью россияне чаще всего называли телесный отдых и восстановление физических сил (55%), а также смену обстановки, пребывание на протяжении некоторого времени в одиночестве и общение с близкими.

Эксперт департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Кристина Джгамадзе считает, что россияне чувствуют усталость из-за слишком больших потоков информации. «Бесконечные уведомления в мессенджерах, постоянная многозадачность и “тотальный онлайн” увеличивают когнитивные затраты человека», — заявила Джгамадзе.

Среди других факторов, влияющих на ощущение усталости, опрошенные «Ведомостями» эксперты назвали пандемию, введение санкций против России и войну в Украине. Они также отметили, что люди, родившиеся в России после 2002 года, чаще сталкиваются с чувством неопределенности.

Фото:Pexels

