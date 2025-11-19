Уборщица нашла младенца в бачке унитаза офиса

Уборщица нашла новорожденного ребенка в бачке унитаза, когда занималась клинингом офисного здания в районе Лат Крабанг в Бангкоке. Об инциденте сообщает британский таблоид The Daily Mail.

Как пишет издание, женщина внезапно услышала тихий детский плач, доносившийся из туалетной кабинки. Она подняла крышку сливного бачка и обнаружила внутри новорожденную девочку, погруженную в наполовину наполненный водой резервуар. Ребенок был без одежды, а кожа на его руках успела побледнеть и сморщиться от длительного контакта с водой.

Девочку доставили в больницу. По словам врачей, ей оказалось не больше суток, она здорова и весит 2,7 килограмма. Специалисты уточнили, что за время нахождения в сливном бачке ребенок не получил травм, хотя его состояние могло быстро ухудшиться, если бы помощь не подоспела вовремя.

Полиция изучает записи камер наблюдения, чтобы выяснить, кто мог оставить новорожденную в туалете офисного здания. Если родителей удастся установить, им может грозить до трех лет лишения свободы, штраф примерно в 185 долларов — или оба наказания одновременно.

В апреле большой резонанс вызвала история с выброшенным ребенком в Бразилии. Мусорщик из Рио-де-Жанейро во время ночной смены обнаружил новорожденную девочку в коробке рядом с контейнером для отходов. Сначала он подумал, что это выброшенная кукла. Однако, подняв сверток, понял, что перед ним живой ребенок, который дышит и пытается шевелиться. Силва позже заявил о желании удочерить найденную им девочку.

Ранее в ноябре 16-летняя россиянка задушила собственного новорожденного ребенка, завернула его в пакет и оставила в мусорном ведре одного из городским хостелов.