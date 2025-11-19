СМИ узнали о скором согласовании нового соглашения по Украине

Белый дом находится на пороге того, чтобы представить новое крупное мирное соглашение с Россией, которое окончательно положит конец войне в Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома пишет Politico.

По словам источника издания, Вашингтон ожидает, что рамочное соглашение о завершении конфликта будет согласовано всеми сторонами к концу этого месяца, а возможно, даже на этой неделе.

В Politico сочли, что таким образом власти пытаются отвлечь внимание общественности от «файлов Эпштейна». Отмечается, что сейчас все события по Украине «развиваются очень быстро».

Так, в ночь на 19 ноября Axios со ссылкой на источники среди американских и российских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа тайно разрабатывает с Россией новый план по завершению войны в Украине. По словам собеседников издания, документ состоит из 28 пунктов, среди которых мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Однако, как выяснилось, ни Украина, ни ЕС напрямую не участвуют в разработке документа. По словам американского чиновника, Вашингтон лишь «информирует их» о некоторых деталях плана, писал Axios.

В самом Белом доме не видят в этом проблемы и даже наоборот, сохраняют «уверенный настрой», сообщил источник Politico. «То, что мы собираемся представить Украине, является разумным. Нас европейцы особо не волнуют. Важно, чтобы документ приняла Украина», — сказал он.

Сегодня, 19 ноября, Зеленский прибыл в Турцию, чтобы встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. СМИ сообщали, что к переговорам о мире должен присоединиться и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.