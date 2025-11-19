EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ узнали о скором согласовании нового соглашения по Украине

2 минуты чтения 15:37 | Обновлено: 16:09

Белый дом находится на пороге того, чтобы представить новое крупное мирное соглашение с Россией, которое окончательно положит конец войне в Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома пишет Politico.

По словам источника издания, Вашингтон ожидает, что рамочное соглашение о завершении конфликта будет согласовано всеми сторонами к концу этого месяца, а возможно, даже на этой неделе. 

В Politico сочли, что таким образом власти пытаются отвлечь внимание общественности от «файлов Эпштейна». Отмечается, что сейчас все события по Украине «развиваются очень быстро».

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

Так, в ночь на 19 ноября Axios со ссылкой на источники среди американских и российских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа тайно разрабатывает с Россией новый план по завершению войны в Украине. По словам собеседников издания, документ состоит из 28 пунктов, среди которых мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Однако, как выяснилось, ни Украина, ни ЕС напрямую не участвуют в разработке документа. По словам американского чиновника, Вашингтон лишь «информирует их» о некоторых деталях плана, писал Axios.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

В самом Белом доме не видят в этом проблемы и даже наоборот, сохраняют «уверенный настрой», сообщил источник Politico. «То, что мы собираемся представить Украине, является разумным. Нас европейцы особо не волнуют. Важно, чтобы документ приняла Украина», — сказал он.

Сегодня, 19 ноября, Зеленский прибыл в Турцию, чтобы встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. СМИ сообщали, что к переговорам о мире должен присоединиться и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Криминал
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
00:01
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01 16 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»