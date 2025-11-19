EN
EN
Общество

Продавать бензин по паспорту захотели в российском регионе

2 минуты чтения 16:02 | Обновлено: 16:03

Прокуратура Ростовской области предложила ввести обязательный паспортный контроль при покупке бензина и дизельного топлива. Инициатива опубликована на сайте регионального правительства.

Согласно документу, покупатели топлива на заправках с круглосуточной работой персонала должны будут предъявлять паспорт гражданина России или водительское удостоверение. Автоматические АЗС не станут исключением — там проверку планируется проводить дистанционно с помощью аудио- и видеосвязи. В случае одобрения инициативы новые правила вступят в силу в марте следующего года.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

В прокуратуре считают, что такая мера позволит повысить безопасность на дорогах. Суть в том, чтобы ограничить продажу топлива несовершеннолетним. По данным прокуратуры, подростки покупают бензин для питбайков и кроссовых мотоциклов, а эта техника не предназначена для движения по дорогам общего пользования. Несмотря на это, они выезжают на ней на улицы и трассы, создавая угрозу другим участникам движения и провоцируя аварии.

Предложение о новых ограничениях появилось на фоне топливного кризиса в ряде регионов России. Ростовская область — в их числе. С начала сентября десятки субъектов сообщали о проблемах с поставками бензина. По данным СМИ, дефицит топлива фиксировался в 10–20 регионах, в отдельных случаях АЗС даже временно прекращали работу.

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

В частности, жители Свердловской области жаловались на отсутствие бензина АИ-95, а глава Союза автосервисов Юрий Валько заявлял, что производители начали разбавлять топливо. Власти объясняли возникающий дефицит «ажиотажным спросом». Вместе с тем в первой половине года цены на бензин выросли более чем на 7%.

В то же время 19 ноября в правительстве сообщили о снижении цен на топливо. Вице-премьер Александр Новак заявил, что на независимых АЗС цены уже падают, а на оптовом рынке снижение еще заметнее. По его словам, этому способствовали закрытие экспорта, сезонное снижение спроса и рост объемов производства после выхода нефтеперерабатывающих предприятий из ремонтов. Новак отметил, что ожидает дальнейшей корректировки цен и в рознице.

