Психологи назвали разрушающую отношения привычку

Фаббинг, или привычка время от времени проверять телефон, может серьезно вредить отношениям, предостерегают психологи. Когда человек реагирует на уведомления в смартфоне или просто открывает экран даже на несколько секунд, собеседник считывает это как знак, что его присутствие менее важно. Такие эпизоды накапливаются и делают общение менее близким. Журналисты Би-би-си выяснили у специалистов, как с этим бороться.

Способ вернуть контроль над навязчивым желанием проверять смартфон предлагает доцент Университетского колледжа Лондона Кейтлин Ригер. Она рекомендует озвучивать причину каждый раз, когда рука тянется к телефону. После того, как нужное действие выполнено, психолог советует отложить устройство и вернуться к разговору.

По ее словам, такая небольшая пауза помогает прервать автоматическое движение и делает поведение более осознанным. Проговаривание вслух фраз вроде «мне нужно ответить на сообщение» или «я уточняю информацию» помогает избежать впечатления, что человек игнорируется, и подтверждает, что внимание к нему сохраняется, пояснила Ригер. Причем это касается не только взаимодействия взрослых людей, но и детей, которые склонны воспринимать телефон как конкурента за внимание родителей.

Вред фаббинга подтверждает и небольшое авторское исследование доцента психологии Саутгемптонского университета Клэр Харт. Она опросила почти две сотни человек и выяснила, что частые отвлечения партнера на телефон связаны с более низкой оценкой отношений в целом.

Иногда фаббинг провоцирует к ответному поведению. Собеседник тоже берет в руки телефон, и общение превращается в череду коротких реплик, прерываемых взглядом на экран. Такой цикл, по словам Харт, создает чувство отдаления.

Психологи подчеркивают, что задача не в том, чтобы полностью отказаться от смартфона. Речь идет о внимательности к своим действиям и готовности предупредить находящегося рядом человека о том, что вы делаете. Даже небольшое изменение привычки может снизить напряжение и сохранить ощущение близости в отношениях, заключают эксперты.

Ранее группа ученых пришла к выводу, что фаббинг крайне негативно влияет на сексуальные отношения и снижает репродуктивные намерения. Особенно в тех случаях, когда речь идет о молодых парах, чьи отношения только начали развиваться.