EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Психологи назвали разрушающую отношения привычку

2 минуты чтения 13:30 | Обновлено: 14:52
Психологи назвали разрушающую отношения привычку

Фаббинг, или привычка время от времени проверять телефон, может серьезно вредить отношениям, предостерегают психологи. Когда человек реагирует на уведомления в смартфоне или просто открывает экран даже на несколько секунд, собеседник считывает это как знак, что его присутствие менее важно. Такие эпизоды накапливаются и делают общение менее близким. Журналисты Би-би-си выяснили у специалистов, как с этим бороться.

Способ вернуть контроль над навязчивым желанием проверять смартфон предлагает доцент Университетского колледжа Лондона Кейтлин Ригер. Она рекомендует озвучивать причину каждый раз, когда рука тянется к телефону. После того, как нужное действие выполнено, психолог советует отложить устройство и вернуться к разговору.

Я переехала в Польшу и счастлива
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
Общество12 минут чтения

По ее словам, такая небольшая пауза помогает прервать автоматическое движение и делает поведение более осознанным. Проговаривание вслух фраз вроде «мне нужно ответить на сообщение» или «я уточняю информацию» помогает избежать впечатления, что человек игнорируется, и подтверждает, что внимание к нему сохраняется, пояснила Ригер. Причем это касается не только взаимодействия взрослых людей, но и детей, которые склонны воспринимать телефон как конкурента за внимание родителей.

Вред фаббинга подтверждает и небольшое авторское исследование доцента психологии Саутгемптонского университета Клэр Харт. Она опросила почти две сотни человек и выяснила, что частые отвлечения партнера на телефон связаны с более низкой оценкой отношений в целом.

Иногда фаббинг провоцирует к ответному поведению. Собеседник тоже берет в руки телефон, и общение превращается в череду коротких реплик, прерываемых взглядом на экран. Такой цикл, по словам Харт, создает чувство отдаления.

Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
Интернет и мемы7 минут чтения

Психологи подчеркивают, что задача не в том, чтобы полностью отказаться от смартфона. Речь идет о внимательности к своим действиям и готовности предупредить находящегося рядом человека о том, что вы делаете. Даже небольшое изменение привычки может снизить напряжение и сохранить ощущение близости в отношениях, заключают эксперты.

Ранее группа ученых пришла к выводу, что фаббинг крайне негативно влияет на сексуальные отношения и снижает репродуктивные намерения. Особенно в тех случаях, когда речь идет о молодых парах, чьи отношения только начали развиваться.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01 16 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Три вагона смерти
Общество
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01 14 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле