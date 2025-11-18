EN
Экономика

Набиуллина пригрозила лишить маркетплейсы собственных банковских карт

2 минуты чтения 17:55

Центробанк может запретить маркетплейсам владеть финансовыми организациями. Об этом на форуме «Фокус на клиента» заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет РБК. По ее словам, это «радикальный путь», но в некоторых странах такой способ регуляции торговых площадок доказал свою эффективность.

Набиуллина отметила, что российские маркетплейсы со своими банками очень быстро растут, поэтому регулятору придется уточнить правила недискриминационного доступа и запретить практики, которые нарушают конкуренцию. В качестве примера она привела скидки при оплате картами банков, связанных с платформами. Другие кредитные организации не могут предложить покупателям аналогичные условия, тогда как маркетплейсы могут менять цены в зависимости от способа оплаты. ЦБ считает это скрытой формой конкурентной борьбы.

По словам Набиуллиной, спор между банками и маркетплейсами отражает изменение природы конкуренции в платформенной экономике, где и сами банки продают нефинансовые товары. Таким образом, правительству совместно с участниками рынка предстоит определить, что же считать добросовестной конкуренцией в новых условиях, отметила председатель Банка России.

Ранее на форуме эту тему поднял глава Сбербанка Герман Греф. Он заявил, что маркетплейсы «работают в убыток и за счет государства». В текущем году из-за скидок они, по его оценкам, недоплатили 1,5 триллиона рублей налогов.

Греф назвал условия работы таких площадок нерыночными и призвал их показать эффективность в честной конкуренции. Он убежден, что при изменении правил маркетплейсы не смогут сохранять прежнюю прибыльность и будут вынуждены повышать цены. В качестве примера он привел Ozon, который «резко начал повышать комиссии» и демонстрировать прибыльность.

В Ozon напомнили, что правила рынка устанавливает регулятор, который действительно может запретить владение банками. Однако в этом случае возникнет вопрос, почему одни индустрии могут владеть финансовыми организациями, а другие нет. Компания заявила, что будет учитывать позицию ЦБ относительно программ лояльности.

В Wildberries & Russ подчеркнули, что готовы договариваться с банками без вмешательства государства. Представитель компании Евгений Этин отметил, что если вводить ограничения, то для всех участников рынке. В противном случае непонятно, почему маркетплейсы должны быть лишены тех же инструментов, которыми пользуются банки, мобильные операторы и другие крупные игроки, добавил Этин.

Ранее эксперты заявили, что запланированное властями повышение НДС до 22% и снижение порога по доходам бизнеса для его уплаты с 60 миллионов рублей в год до 10 миллионов приведет к повышению цен на маркетплейсах. Речь идет о подорожании товаров в среднем на 5-15%, подсчитали в Ассоциации участников рынка электронной коммерции. 

