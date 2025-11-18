Набиуллина пригрозила лишить маркетплейсы собственных банковских карт

Центробанк может запретить маркетплейсам владеть финансовыми организациями. Об этом на форуме «Фокус на клиента» заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет РБК. По ее словам, это «радикальный путь», но в некоторых странах такой способ регуляции торговых площадок доказал свою эффективность.

Набиуллина отметила, что российские маркетплейсы со своими банками очень быстро растут, поэтому регулятору придется уточнить правила недискриминационного доступа и запретить практики, которые нарушают конкуренцию. В качестве примера она привела скидки при оплате картами банков, связанных с платформами. Другие кредитные организации не могут предложить покупателям аналогичные условия, тогда как маркетплейсы могут менять цены в зависимости от способа оплаты. ЦБ считает это скрытой формой конкурентной борьбы.

По словам Набиуллиной, спор между банками и маркетплейсами отражает изменение природы конкуренции в платформенной экономике, где и сами банки продают нефинансовые товары. Таким образом, правительству совместно с участниками рынка предстоит определить, что же считать добросовестной конкуренцией в новых условиях, отметила председатель Банка России.

Ранее на форуме эту тему поднял глава Сбербанка Герман Греф. Он заявил, что маркетплейсы «работают в убыток и за счет государства». В текущем году из-за скидок они, по его оценкам, недоплатили 1,5 триллиона рублей налогов.

Греф назвал условия работы таких площадок нерыночными и призвал их показать эффективность в честной конкуренции. Он убежден, что при изменении правил маркетплейсы не смогут сохранять прежнюю прибыльность и будут вынуждены повышать цены. В качестве примера он привел Ozon, который «резко начал повышать комиссии» и демонстрировать прибыльность.

В Ozon напомнили, что правила рынка устанавливает регулятор, который действительно может запретить владение банками. Однако в этом случае возникнет вопрос, почему одни индустрии могут владеть финансовыми организациями, а другие нет. Компания заявила, что будет учитывать позицию ЦБ относительно программ лояльности.

В Wildberries & Russ подчеркнули, что готовы договариваться с банками без вмешательства государства. Представитель компании Евгений Этин отметил, что если вводить ограничения, то для всех участников рынке. В противном случае непонятно, почему маркетплейсы должны быть лишены тех же инструментов, которыми пользуются банки, мобильные операторы и другие крупные игроки, добавил Этин.

Ранее эксперты заявили, что запланированное властями повышение НДС до 22% и снижение порога по доходам бизнеса для его уплаты с 60 миллионов рублей в год до 10 миллионов приведет к повышению цен на маркетплейсах. Речь идет о подорожании товаров в среднем на 5-15%, подсчитали в Ассоциации участников рынка электронной коммерции.