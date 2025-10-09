EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Повышение НДС приведет к резкому росту цен на маркетплейсах

2 минуты чтения 17:23

Планирующиеся в России изменения налогового законодательства приведут к резкому росту цен на товары, продающиеся на российских маркетплейсах. Об этом предупредили в Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). 

Речь идет о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%, а также о снижении порога по доходам бизнеса для его уплаты с 60 миллионов рублей в год до 10 миллионов.

«Только из-за увеличения ставки НДС на два процентных пункта цены на маркетплейсах вырастут формально на 1,7%, но бизнес заложит еще и логистику, сырье, комиссию площадки — в итоге можно ожидать удорожание товаров в среднем на 5−15%», — заявили в ассоциации. При этом компании с оборотом от 60 миллионов до 240 миллионов рублей в год, «чтобы выжить, будут вынуждены поднять цены в среднем на 10–25%», добавили в АУРЭК.

Первую ИИ-актрису возненавидели
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
Мир7 минут чтения

В результате, как утверждают в ассоциации, серьезно снизится объем продаж на российских онлайн-площадках. В первую очередь, считают там, это коснется дорогих товаров, таких как премиальная техника, мебель и одежда.

Снижение продаж, в свою очередь, приведет к сокращению количества пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Согласно прогнозу АУРЭК, уже в 2026 году свою работу могут прекратить от 10% до 20% ПВЗ. Первыми, по мнению аналитиков ассоциации, начнут закрываться маленькие франчайзи в центре городов с дорогой арендой, а также точки с низким трафиком на окраинах.

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

Как отмечает The Moscow Times, ссылаясь на данные сервиса «Яндекс.Карты», по состоянию на начало октября в России насчитывалось в общей сложности 208,4 тысячи ПВЗ, из них 17,2 тысячи в Москве и 7,8 тысячи — в Санкт-Петербурге.

Повысить НДС с 20% до 22% для «финансирования обороны и безопасности» с 1 января 2026 года ранее предлагал российский Минфин. Как сообщалось, повышение налога потребовалось из-за резко возросшего дефицита федерального бюджета. При этом НДС является ключевым источником поступлений в федеральную казну. Так, в 2024 году на него пришлось 37% собранных налогов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первую ИИ-актрису возненавидели
Мир
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
00:01
Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01 8 октября
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял