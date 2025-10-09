Повышение НДС приведет к резкому росту цен на маркетплейсах

Планирующиеся в России изменения налогового законодательства приведут к резкому росту цен на товары, продающиеся на российских маркетплейсах. Об этом предупредили в Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК).

Речь идет о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%, а также о снижении порога по доходам бизнеса для его уплаты с 60 миллионов рублей в год до 10 миллионов.

«Только из-за увеличения ставки НДС на два процентных пункта цены на маркетплейсах вырастут формально на 1,7%, но бизнес заложит еще и логистику, сырье, комиссию площадки — в итоге можно ожидать удорожание товаров в среднем на 5−15%», — заявили в ассоциации. При этом компании с оборотом от 60 миллионов до 240 миллионов рублей в год, «чтобы выжить, будут вынуждены поднять цены в среднем на 10–25%», добавили в АУРЭК.

Первую ИИ-актрису возненавидели Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике Мир 7 минут чтения

В результате, как утверждают в ассоциации, серьезно снизится объем продаж на российских онлайн-площадках. В первую очередь, считают там, это коснется дорогих товаров, таких как премиальная техника, мебель и одежда.

Снижение продаж, в свою очередь, приведет к сокращению количества пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Согласно прогнозу АУРЭК, уже в 2026 году свою работу могут прекратить от 10% до 20% ПВЗ. Первыми, по мнению аналитиков ассоциации, начнут закрываться маленькие франчайзи в центре городов с дорогой арендой, а также точки с низким трафиком на окраинах.

Крутое пике Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве Экономика 31 минута чтения

Как отмечает The Moscow Times, ссылаясь на данные сервиса «Яндекс.Карты», по состоянию на начало октября в России насчитывалось в общей сложности 208,4 тысячи ПВЗ, из них 17,2 тысячи в Москве и 7,8 тысячи — в Санкт-Петербурге.

Повысить НДС с 20% до 22% для «финансирования обороны и безопасности» с 1 января 2026 года ранее предлагал российский Минфин. Как сообщалось, повышение налога потребовалось из-за резко возросшего дефицита федерального бюджета. При этом НДС является ключевым источником поступлений в федеральную казну. Так, в 2024 году на него пришлось 37% собранных налогов.