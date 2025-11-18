EN
Кремль прокомментировал возможность возобновления переговоров России и Украины

2 минуты чтения 13:08

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков  прокомментировал возможность возобновления переговоров России и Украины, последние три раунда которых прошли в Турции, передает РИА «Новости».

Ранее агентство Reuters сообщило о планах спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа посетить 19 ноября Турцию. По данным издания, там он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. В свою очередь, РИА «Новости», ссылаясь на турецкий дипломатический источник, сообщало о стремлении Турции добиться возобновления прямых переговоров между делегациями России и Украины.

«Если кто-то из упомянутых вами лиц (Стив Уиткофф или представители турецкого правительства — прим. “Холода”) посчитает необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт для разговора», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Новый визит в Турцию 18 ноября анонсировал в своем телеграм-канале сам Зеленский. «Завтра — встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приблизить окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных», — написал он.

В конце сентября спикер Кремля объяснял паузу, которая образовалась в прямых российско-украинских переговорах, нежеланием Киева продолжать диалог. «Вы знаете, в прошлый раз в Стамбуле, когда встречались с делегацией, были сформулированы предложения по созданию рабочих групп, с тем чтобы обсуждать все модальности по основным направлениям. Сейчас возникла пауза. Пауза возникла, собственно, из-за нежелания продолжать этот диалог со стороны киевского режима», — сказал тогда Песков.

Впервые о «паузе» в переговорах с Киевом Москва заявила 12 сентября. 

