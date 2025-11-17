EN
Криминал

Мужчина взял в заложники женщину и ребенка и пригрозил взорвать подъезд

2 минуты чтения 21:12 | Обновлено: 21:20

В городе Первоуральск в Свердловской области мужчина взял в заложники женщину и ребенка и пригрозил взорвать гранату. Об этом сообщают телеграм-каналы Shot, Baza и «112».

По их данным, к дому на улице Малышева стянули силовиков и экстренные службы. Дом отключили от газоснабжения и организовали эвакуацию жителей. Как пишет Shot, из здания эвакуировали как минимум 50 человек.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что мужчина может быть участником войны в Украине, однако позже эту информацию удалили из поста. По предварительным данным, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических веществ.

«112» сообщил, что силовики начали переговоры с мужчиной. «66.ру» пишет, что к дому приехали восемь экипажей полиции и Росгвардии. Baza, в свою очередь, утверждает, что силовики готовят штурм. По данным телеграм-канала, мужчина числился в розыске и взял заложников в момент, когда силовики пришли его задерживать.

«Екатеринбург онлайн» также сообщает, что личность мужчины уже установлена — это житель Первоуральска, которого ранее судили за грабеж, разбой и побои. Для помощи в переговорах силовики привлекли его мать. В то же время «112» дополняет, что мужчину зовут Азат Ф. По данным телеграм-канала, он не выдвинул никаких требований. Сообщается, что заложница является его сожительницей, однако «112» пишет, что ребенка рядом с ними нет.

В полиции «Екатеринбургу онлайн» подтвердили произошедшее. «В эпицентр криминальных событий прибыли бойцы СОБР и ОМОН. Словом, предпринимается комплекс мер реагирования на поступившую информацию криминального характера. По итогам начавшегося разбирательства полиция примет обоснованное процессуальное решение», — заявил представитель МВД Валерий Горелых.

Телеграм-канал «Инцидент Первоуральск» также опубликовал видео с места происшествия. По данным «Осторожно, новости», силовики оцепили несколько улиц рядом с домом.

Горящие новости
