Порноактриса убила и обезглавила приходившегося ей свекром бывшего мужа

Суд присяжных в Лас-Вегасе признал бывшую порноактрису 47-летнюю Девин Майклс в убийстве и обезглавливании своего бывшего мужа Джонатана Уиллетта. Об этом пишет местный телеканал 8 News Now (KLAS).

Во время судебного процесса прокуроры заявили, что Девин и Джонатан поженились в 2012 году. Спустя шесть лет они развелись и, через какое-то время, женщина вышла замуж за 29-летнего Девиера Уиллетта, который приходится сыном Джонатану.

По данным издания, убийство произошло в ночь на 6 августа 2023 года в доме Джонатана, расположенном в городе Хендерсон в Неваде. В ходе допроса Девин рассказала, что делала ему массаж, а затем ударила его по голове предметом «похожим на подсвечник». «Он ничего на это не сказал. Он просто перестал двигаться», — рассказала Майклс детективам.

По данным телеканала, после этого женщина обезглавила его, облила тело химикатами и уехала. По словам детектива полиции Хендерсона Денниса Озавы, во время одного из допросов Девин призналась, что положила голову Джонатана в корзину для белья, отвезла в район, в котором проживала, и выбросила в мусорный бак.

Девин также сообщила ему, что услышала, как мусоровоз очистил бак и подал сигнал, который она расценила как «прощание» бывшего супруга с ней. Отмечается, что полиция до сих пор не нашла ни орудия убийства, ни голову Джонатана.

Женщина ранее заявляла, что в ту ночь Джонатан якобы пытался заставить ее заняться с ним сексом, из-за чего она ударила его. Девин утверждала, что не жила с бывшим супругом, но собиралась с ним съехаться ради детей. Однако переезд осложнялся тем, что на тот момент она уже была замужем за сыном Джонатана.

Осенью 2024 года Девин признала себя виновной в убийстве Джонатана, однако позже по неясным причинам отказалась от своих слов. Прокуратура тогда попросила, чтобы дело рассматривал суд присяжных.

В ходе новых судебных процессов адвокаты женщины также отрицали вину подзащитной. Они неоднократно заявляли присяжным, что Девин «не могла обезглавить человека такого телосложения, как Джонатан». Кроме того, по их словам, никто не слышал, как Девин расчленянла тело своего бывшего мужа. На суде отмечалось, что для этого она использовала нож и пилу.

Тем не менее суд присяжных признал женщину виновной в убийстве и обезглавливании бывшего супруга. Приговор в отношении Девин должны вынести 8 января. По данным телеканала, Девин грозит пожизненное лишение свободы.