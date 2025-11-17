Кремль ответил на заявление о скором начале войны НАТО с Россией

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о, возможно, «последнем мирном лете» в Европе.

«Подобная милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц», — сказал спикер Кремля, отвечая на вопросы журналистов в ходе очередного конференц-колла.

Заявление, о котором идет речь глава немецкого военного ведомства сделал накануне в интервью местному изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он сказал, что война России и НАТО может начаться даже раньше, чем это раньше прогнозировали эксперты.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», — заявил Писториус.

Вскоре после этого на слова немецкого министра обороны отреагировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «Теперь нет сомнений в том, кто агрессор», — сказала она.

Ранее о намерении сделать немецкую армию самой сильной в Европе говорил канцлер Германии Фридрих Мерц, пояснив, что Германия должна помнить о своей исторической ответственности и быть способной обеспечить мир силой. В свою очередь, Писториус предупредил о готовности вооруженных сил страны «убивать российских солдат» в случае нападения России на НАТО.

Министр тогда подчеркнул, что обеспечение мира и безопасности возможно только с позиции силы, а усиление вооруженных сил Германии, по его словам, не запугивание, а демонстрация готовности к защите.