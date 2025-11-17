Цены на российскую нефть рухнули

Цена на российскую нефть марки Urals опустилась на прошлой неделе до минимального за последние два с половиной года уровня. Это произошло всего за несколько дней до вступления в силу американских санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Об этом пишет Bloomberg.

Так, в четверг 13 ноября, цена на нефть марки Urals при отгрузке из черноморского порта Новороссийск снизилась до 36,61 доллара за баррель, что стало самым низким показателем с марта 2023 года. По данным Argus Media, похожая динамика наблюдалась и в Балтийском море. На следующий день, в пятницу, цены немного поднялись, отмечает Bloomberg.

По данным агентства, спрос на российские нефтяные поставки на международных рынках резко упал после того, как администрация президента США Дональда Трампа внесла в черный список крупнейшие компании «Роснефть» и «Лукойл». Таким образом Соединенные штаты решили усилить давление на Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

В США предупредили, что все взаимодействия и расчеты с компаниями «Роснефть» и «Лукойл» должны быть прекращены 21 ноября. Тем не менее, по данным агентства, некоторые нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии и Турции уже приостанавливают закупки в России и ищут альтернативные поставки.

Падение цен на нефть из-за санкций станет большим финансовым ударом для России, отмечает Bloomberg. Такая ситуация также серьезно сократит объем налогов, поступающих в госказну, которую агентство назвало спонсором войны в Украине. Сообщается, что доходы от нефти и газа составляют около четверти государственного бюджета страны.

На фоне санкционного давления нефть Urals начала торговаться с рекордными скидками к международным эталонам. Согласно данным Argus, в конце прошлой недели скидки на Urals выросли до 23,52 доллара за баррель по отношению к Brent, что стало максимальным показателем с июня 2023 года.

Ранее газета Financial Times сообщила, что санкции США поставили под угрозу все зарубежные активы «Лукойла» и спровоцировали слухи о возможном поглощении компании «Роснефтью». На этом фоне «Лукойл» попросил американский Минфин продлить крайний срок для завершения операций после введения санкций. Ведомство одобрило запрос.





