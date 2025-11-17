EN
Экономика

Цены на российскую нефть рухнули

2 минуты чтения 16:40 | Обновлено: 17:14

Цена на российскую нефть марки Urals опустилась на прошлой неделе до минимального за последние два с половиной года уровня. Это произошло всего за несколько дней до вступления в силу американских санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Об этом пишет Bloomberg.

Так, в четверг 13 ноября, цена на нефть марки Urals при отгрузке из черноморского порта Новороссийск снизилась до 36,61 доллара за баррель, что стало самым низким показателем с марта 2023 года. По данным Argus Media, похожая динамика наблюдалась и в Балтийском море. На следующий день, в пятницу, цены немного поднялись, отмечает Bloomberg.

По данным агентства, спрос на российские нефтяные поставки на международных рынках резко упал после того, как администрация президента США Дональда Трампа внесла в черный список крупнейшие компании «Роснефть» и «Лукойл». Таким образом Соединенные штаты решили усилить давление на Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

В США предупредили, что все взаимодействия и расчеты с компаниями «Роснефть» и «Лукойл» должны быть прекращены 21 ноября. Тем не менее, по данным агентства, некоторые нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии и Турции уже приостанавливают закупки в России и ищут альтернативные поставки.

Падение цен на нефть из-за санкций станет большим финансовым ударом для России, отмечает Bloomberg. Такая ситуация также серьезно сократит объем налогов, поступающих в госказну, которую агентство назвало спонсором войны в Украине. Сообщается, что доходы от нефти и газа составляют около четверти государственного бюджета страны.

Три вагона смерти
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
Общество20 минут чтения

На фоне санкционного давления нефть Urals начала торговаться с рекордными скидками к международным эталонам. Согласно данным Argus, в конце прошлой недели скидки на Urals выросли до 23,52 доллара за баррель по отношению к Brent, что стало максимальным показателем с июня 2023 года.

Ранее газета Financial Times сообщила, что санкции США поставили под угрозу все зарубежные активы «Лукойла» и спровоцировали слухи о возможном поглощении компании «Роснефтью». На этом фоне «Лукойл» попросил американский Минфин продлить крайний срок для завершения операций после введения санкций. Ведомство одобрило запрос.


Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
