СМИ: санкции США поставили под угрозу существование одной из крупнейших нефтяных компаний России

Введенные США санкции против российской нефтяной компании «Лукойл» поставили под угрозу ее зарубежные активы и спровоцировали слухи о возможном поглощении компании «Роснефтью». По словам источников Financial Times, Владимир Путин неоднократно блокировал попытки главы «Роснефти» Игоря Сечина поглотить конкурента, но сейчас для этого может открыться «окно возможностей».

Санкции США затронули как частную компанию «Лукойл», так и государственную «Роснефть», которые вместе обеспечивают около половины добычи и экспорта российской нефти. Однако наибольшие потери, по оценке издания, понесет именно «Лукойл», поскольку значительная часть ее бизнеса связана с зарубежными активами. Отмечается, что они именно это отличает ее от большинства других российских энергетических компаний, ориентированных преимущественно на внутренний рынок.

В конце октября «Лукойл» объявила, что ее зарубежные активы планирует приобрести международная энергетическая группа Gunvor Group Ltd. Однако вскоре после обвинений в связях с Кремлем Gunvor отозвала свое предложение о сделке.

Financial Times пишет, что этот отказ открывает крайне мрачные перспективы для «Лукойла». По данным издания, после сворачивания международной экспансии компания потеряла возможности для роста на внутреннем рынке, где лидируют «Роснефть» и государственная «Газпромнефть».

Источник издания на российском нефтяном рынке утверждает, что владельцы «Лукойла» опасаются изъятия властями. При этом, по его словам, некоторые из потенциальных покупателей, «которым отказали в пользу Gunvor, могут попытаться вернуться к переговорам».

«Сечин никогда не отказывался от идеи взять „Лукойл“ под контроль. Раз в несколько месяцев Сечин представляет наверх новую инициативу, пока — безрезультатно», — сообщил собеседник издания.

На фоне этих новостей 12 октября акции «Лукойла» опустились до минимального уровня за более чем два года, пишет РБК. Отмечается, что к 11:32 (по московскому времени) акции потеряли 1,79%, а к 14:15 (по московскому времени) падение ускорилось до 3,49%.

В начале сентября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что беспрецедентное количество санкций, введенных против России, «никакого эффекта не возымело». Он также подчеркивал, что они оказались «абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию».