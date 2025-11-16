В Европе заявили об упущенном Путиным шансе встретиться с Трампом

Владимир Путин упустил возможность встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Венгрии. Так считает президент Финляндии Александр Стубб, передает Associated Press.

«[Отмена встречи стала] еще одним примером стратегической ошибки россиян. У них был шанс, но они его упустили», — сказал Стубб.

Associated Press называет финского президента одним из ключевых европейских посредников между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание подчеркивает, что Стуббу удалось наладить отношения с главой Белого дома лучше, чем многим другим европейским лидерам. Сделать это удалось, в том числе благодаря общей с Трампом любви к гольфу. В юности финский президент учился в США по стипендии для гольфистов, а в марте этого года провел с Трампом около семи часов, играя в гольф в Мар-а-Лаго.

В беседе с журналистами Стубб также усомнился в том, что прогресса в мирных переговорах по Украине удастся добиться в ближайшее время. «Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году», — финский президент, добавив, что было бы хорошо «что-то предпринять» к марту 2026 года.

Стубб также заявил агентству, что Зеленскому необходимо быстро разобраться с коррупционным скандалом в собственном правительстве, который сейчас играет на руку России. В то же время он призвал европейских лидеров рассмотреть возможность увеличения финансовой и военной поддержки Киева, который также сталкивается с растущим давлением России на поле боя.

16 октября стало известно, что Путин и Трамп договорились о встрече во время состоявшегося в этот день телефонного разговора. Однако позже после беседы госсекретаря Марко Рубио с главой российского МИДа Сергеем Лавровым СМИ сообщили об отмене саммита. По мнению Стубба причиной стала позиция российских властей, которая «не сдвинулась ни на дюйм». Ранее сам Трамп говорил, что отменил встречу из-за «неготовности Москвы остановиться».

В свою очередь, Путин утверждает, что встречу с Трампом не отменили, а перенесли. Конкретных сроков проведения следующего саммита он при этом не назвал.