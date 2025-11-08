EN
Политика

Трамп назвал причину отмены встречи с Путиным

12:19 | Обновлено: 12:20

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, на такой шаг он пошел из-за отсутствия «реальной готовности Москвы» к прекращению войны с Украиной.

«Я не захотел устраивать эту встречу, потому что не думал, что из нее выйдет что-то значительное. Главная проблема в том, что они пока не готовы остановиться. Но, полагаю, в итоге они все же это сделают», — сказал Трамп после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном. При этом глава Белого дома добавил, что все еще рассматривает Будапешт в качестве места возможной встречи с Путиным.

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

В свою очередь, Орбан подчеркнул, что саммит Путина и Трампа пока не отменен окончательно. Переговоры, по его словам, состоятся тогда, когда для них будут созданы «подходящие условия». 7 ноября, венгерский премьер говорил, что перед проведением этой встречи сторонам предстоит решить «один-два» вопроса.

По итогам встречи с Трампом Орбан также объявил, что США сделали для Венгрии исключение из своих санкций, касающихся закупок российской нефти. «В Венгрии по-прежнему будут самые низкие цены на энергоносители. В случае с “Турецким потоком” и трубопроводом “Дружба” нам был предоставлен иммунитет от санкций. Это общее и бессрочное исключение», — сказал он.

Ранее Трамп допускал, что может позволить Венгрии закупать российскую нефть. Он объяснял это тем, что у страны нет выхода к морю и она сталкивается с трудностями при поиске альтернативных источников энергоносителей.

