В Кремле назвали главную причину паузы в переговорах по Украине

2 минуты чтения 13:47 | Обновлено: 14:00

Спикер Кремля Дмитрий Песков связал паузу в мирном урегулировании конфликта в Украине с «нежеланием Киева следовать политико-дипломатическим путем». Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова спецпосланника США Стивена Уиткоффа, ранее заявившего, что переговоры осложняются взаимным недоверием сторон. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, именно эта позиция украинской стороны тормозит переговорный процесс. А еще одним существенным препятствием, по его мнению, остаются провокации со стороны европейских партнеров Киева. 

Впрочем, и о доверии между сторонами, по словам Пескова, говорить не приходится. «Это не дефицит [доверия], а его полное отсутствие», — добавил он.

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

Комментируя заявление бывшего президента США Дональда Трампа о «прогрессе в переговорах», Песков отметил, что в Кремле не располагают дополнительными подробностями. «Я оставил бы без комментариев», — сказал он.

Песков также прокомментировал возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, обсуждавшуюся в октябре. По его словам, говорить о сроках саммита преждевременно. Он добавил, что любые угрозы или попытки давления на Москву, скорее всего, окажутся несостоятельными.

В середине октября Трамп после телефонного разговора с Путиным объявил о намерении провести встречу с ним в Будапеште. Однако вскоре сообщил об отмене, объяснив это отсутствием ощутимого прогресса в переговорах по Украине. При этом он допустил, что саммит может быть перенесен, если появятся реальные перспективы заключения сделки.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

Путин, комментируя ситуацию, заявил, что речь идет не об отмене, а о переносе встречи. По словам российского политика, Москва готова оперативно организовать саммит, но не видит в этом необходимости до проработки деталей урегулирования.

Ранее в российском МИДе объяснили паузу в переговорах по Украине «исчерпанием импульса», заданного саммитом Путина и Трампа в Анкоридже. Ответственность за это дипломаты возложили на на европейских союзников Киева.

