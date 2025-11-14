Выдававшего себя за психолога россиянина обвинили в серии изнасилований пациенток

Жителя Казани обвинили в изнасиловании и сексуализированном насилии над женщинами, которые приходили к нему на прием. Мужчина выдавал себя за психолога, но не имел соответствующего образования, пишет региональное управление Следственного комитета (СК).

На протяжении четырех лет мужчина принимал клиенток, от девяти из них он получил за свои услуги более 800 тысяч рублей, подсчитали в СК.

«Футляр от человека» В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки Криминал 53 минуты чтения

РБК пишет, что подозреваемому 44 года. Он воспользовался беспомощным состоянием пяти женщин, чтобы изнасиловать их или совершить ак сексуализированного насилия. При этом он не предоставлял никаких психологически услуг своим клиентам.

Ему предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве (ст. 159 УК), изнасиловании (ст. 131 УК), совершении насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК). Расследование уже завершено, а дело передано в суд.

Ранее немецкие СМИ сообщили об изнасиловании 14-летней девочки врачем в кабинете больницы, в которой работал специалист. Он познакомился с подростком в интернете, встретил на вокзале и отвез в клинику. Позже он дал ей 100 евро — девочка написала заявление об изнасиловании сразу после возвращения в родной город.

«Ха-ха я убью снова» Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет Криминал 10 минут чтения

Во время судебного разбирательства выяснилось, что подросток умолчала о своем реальном возрасте и выдавала себя за 16-летнюю, однако суд счел факт изнасилования доказанным. Мужчину приговорили в четырем годам и трем месяцам заключения, максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет.

Ключевым аргументом обвинения стали переданные мужчиной 100 евро. В материале отмечалось, что половой контакт с лицом, достигшим 14 лет, преступлением в Германии не является, однако это действие признается противоправным, если подросток не имел возможности самостоятельно принимать решение или получил за него «компенсацию». Врач свою вину не признал.