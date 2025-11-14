EN
Канцлер Германии призвал молодых украинцев не уезжать и защищать родину

2 минуты чтения 19:15 | Обновлено: 19:17

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что молодые граждане Украины должны оставаться в своей стране и служить ей, а не уезжать в Германию. Об этом пишет Deutsche Welle.

Также политик рассказал, что попросил украинского президента Владимира Зеленского «позаботиться о том, чтобы это было обеспечено». Мерц подтвердил, что у правительства есть планы лишить украинцев права на получение гражданского пособия «Бюргергельд».

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

Это пособие, как пишут журналисты, выплачивается людям, которые не могут найти работу, или имеют зарплату, которой недостаточно для жизни. «Бюргергельд» обычно не выплачивают запросившим политическое убежище, и теперь граждане Украины будут получать выплаты для просителей убежища.

Со ссылкой на источники Deutsche Welle сообщает, что пособия перестанут назначать украинцам, прибывшим в страну после 1 апреля 2025 года. Тем, кто уже получил их, деньги продолжат выплачивать до окончания указанного срока.

Также в своей речи Мерц отметил, что правительство ФРГ рассчитывает стимулировать украинцев искать работу, чтобы они не оставались «в системе социальных трансферов». С помощью этой меры власти планируют сэкономить около 680 миллионов евро федерального бюджета уже в следующем году, однако одновременно регионы и муниципалитеты понесут расходы в размере около 860 миллионов.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Ранее СМИ сообщали, что новый поток молодых мужчин-беженцев из Украины вызвал раздражение у властей стран Европы, где проживают большие украинские диаспоры. В Германии политические силы, в том числе и входящие в правящую коалицию, считают, что молодые мужчины приезжают в их страну для уклонения от армии. Новый поток выезжающих из Украины фиксируется после августа 2025 года, когда Киев разрешил мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет покидать страну.

