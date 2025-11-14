Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что молодые граждане Украины должны оставаться в своей стране и служить ей, а не уезжать в Германию. Об этом пишет Deutsche Welle.

Также политик рассказал, что попросил украинского президента Владимира Зеленского «позаботиться о том, чтобы это было обеспечено». Мерц подтвердил, что у правительства есть планы лишить украинцев права на получение гражданского пособия «Бюргергельд».

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну Политика 8 минут чтения

Это пособие, как пишут журналисты, выплачивается людям, которые не могут найти работу, или имеют зарплату, которой недостаточно для жизни. «Бюргергельд» обычно не выплачивают запросившим политическое убежище, и теперь граждане Украины будут получать выплаты для просителей убежища.

Со ссылкой на источники Deutsche Welle сообщает, что пособия перестанут назначать украинцам, прибывшим в страну после 1 апреля 2025 года. Тем, кто уже получил их, деньги продолжат выплачивать до окончания указанного срока.



Также в своей речи Мерц отметил, что правительство ФРГ рассчитывает стимулировать украинцев искать работу, чтобы они не оставались «в системе социальных трансферов». С помощью этой меры власти планируют сэкономить около 680 миллионов евро федерального бюджета уже в следующем году, однако одновременно регионы и муниципалитеты понесут расходы в размере около 860 миллионов.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег Общество 14 минут чтения

Ранее СМИ сообщали, что новый поток молодых мужчин-беженцев из Украины вызвал раздражение у властей стран Европы, где проживают большие украинские диаспоры. В Германии политические силы, в том числе и входящие в правящую коалицию, считают, что молодые мужчины приезжают в их страну для уклонения от армии. Новый поток выезжающих из Украины фиксируется после августа 2025 года, когда Киев разрешил мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет покидать страну.