СМИ рассказали о попытках Украины смягчить ущерб от коррупционного скандала

2 минуты чтения 20:27

Власти Украины пытаются минимизировать ущерб, нанесенный раскрытием «масштабной коррупционной схемы» в энергетическом секторе, о которой 11 ноября сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура.

Politico пишет, что скандал произошел в момент, когда страны Евросоюза обсуждают предоставление Украине кредита в размере 140 миллионов евро за счет замороженных российских резервов. ЕС пойдет на большой риск, одобрив эту схему финансирования Киева, и хочет получить от властей Украины объяснения по поводу информации о коррупции.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

О скандале уже высказались несколько публичных лиц администрации Зеленского. Руководитель его офиса Андрей Ерман заявил, что публичный скандал следует считать признаком наличия в Украине независимых антикоррупционных органов, которые могут свободно выполнять свою работу.

«Президент четко заявил: для него не существует неприкасаемых, замешанных в коррупции или преступлении. Он очень принципиальный человек. Прежде всего, он сам не коррумпирован», — так Ерман характеризовал роль Зеленского в разрешении конфликта.

Премьер-министр страны Юлия Свириденко заявила Politico, что власти будут бороться с коррупцией в энергетическом секторе так же активно, как и с внешней угрозой в лице России. Посол Украины в США Ольга Стефанишина, что Киев не допустит безнаказанности для подозреваемых.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Киев хочет продемонстрировать союзникам желание успокоить союзников в максимально короткие сроки. Следствием этого журналисты считают уже произошедшие оставки Германа Галущенко и Светланы Гринчук с должностей министра юстиции и министра энергетики соответственно. Также Зеленский объявил об увольнении наблюдательного совета и вице-президента «Энергоатома», компании, оказавшейся в центре скандала.

Ранее журналисты Politico сообщили, что скандал «расколол» союзников Украины в Европе — часть из них поверили в то, что раскрытие коррупционной схемы доказывает наличие независимых органов в стране, однако другие считают, что Киев обязан предоставить дополнительные гарантии проведения будущих реформ, чтобы более не допустить таких ситуаций.

