EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина убил свою девушку и почти год хранил ее тело в холодильнике

2 минуты чтения 13:25

В Южной Корее мужчина сознался в убийстве своей девушки. Совершив преступление, он почти год выдавал себя за убитую в чатах с ее родственниками, а тело хранил у себя дома в холодильнике. Об этом пишет издание South China Morning Post.

По его данным, 40-летний мужчина, чье имя не называется, задушил свою девушку, с которой до этого был в отношениях около четырех лет. Убийство произошло в октябре прошлого года в доме в Кунсане, провинция Северная Чолла.

Позже убийца объяснил полицейским, что мотивом стали постоянные унижения со стороны возлюбленной. По его словам, непосредственно перед убийством будущая жертва отругала его за то, что он не последовал ее совету по инвестированию в акции.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

Убив девушку, мужчина стал выдавать себя за нее, переписываясь с телефона жертвы с ее родственниками. В какой-то момент он также взял на имя убитой кредит в размере 88 миллионов южнокорейских вон (60 562 американских долларов), а затем потратил их на оплату аренды дома, в котором жил.

Спустя несколько месяцев, младшая сестра жертвы заподозрила неладное из-за того, что девушка общалась только посредством текстовых сообщений. В сентябре она обратилась в полицию.

Полицейские позвонили на телефон жертвы, но на звонок никто не ответил. После этого младшая сестра убитой получила с ее номера сообщение. «Я в безопасности и со мной все хорошо», — говорилось в нем.

Три вагона смерти
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
Общество20 минут чтения

В следующий раз, когда полиция позвонила на номер жертвы, им ответила женщина. Оказалось, что это была новая подруга убийцы. Она призналась полицейским, что не та, за кого себя выдает, а на звонок ее попросил ответить ее парень.

Позже полицейские пришли по адресу убитой и обнаружили ее тело практически без следов разложения. Оказалось, что убийца положил труп в холодильник для кимчи, выставив температуру на минус 32 градуса по Цельсию. Благодаря этому тело жертвы практически идеально сохранилось.

На первом судебном заседании по делу обвиняемый признал себя виновным в убийстве, сокрытии тела жертвы и кибермошенничестве.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Три вагона смерти
Общество
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01 13 ноября
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01 12 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству