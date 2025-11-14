Мужчина убил свою девушку и почти год хранил ее тело в холодильнике

В Южной Корее мужчина сознался в убийстве своей девушки. Совершив преступление, он почти год выдавал себя за убитую в чатах с ее родственниками, а тело хранил у себя дома в холодильнике. Об этом пишет издание South China Morning Post.

По его данным, 40-летний мужчина, чье имя не называется, задушил свою девушку, с которой до этого был в отношениях около четырех лет. Убийство произошло в октябре прошлого года в доме в Кунсане, провинция Северная Чолла.

Позже убийца объяснил полицейским, что мотивом стали постоянные унижения со стороны возлюбленной. По его словам, непосредственно перед убийством будущая жертва отругала его за то, что он не последовал ее совету по инвестированию в акции.

Убив девушку, мужчина стал выдавать себя за нее, переписываясь с телефона жертвы с ее родственниками. В какой-то момент он также взял на имя убитой кредит в размере 88 миллионов южнокорейских вон (60 562 американских долларов), а затем потратил их на оплату аренды дома, в котором жил.

Спустя несколько месяцев, младшая сестра жертвы заподозрила неладное из-за того, что девушка общалась только посредством текстовых сообщений. В сентябре она обратилась в полицию.

Полицейские позвонили на телефон жертвы, но на звонок никто не ответил. После этого младшая сестра убитой получила с ее номера сообщение. «Я в безопасности и со мной все хорошо», — говорилось в нем.

В следующий раз, когда полиция позвонила на номер жертвы, им ответила женщина. Оказалось, что это была новая подруга убийцы. Она призналась полицейским, что не та, за кого себя выдает, а на звонок ее попросил ответить ее парень.

Позже полицейские пришли по адресу убитой и обнаружили ее тело практически без следов разложения. Оказалось, что убийца положил труп в холодильник для кимчи, выставив температуру на минус 32 градуса по Цельсию. Благодаря этому тело жертвы практически идеально сохранилось.

На первом судебном заседании по делу обвиняемый признал себя виновным в убийстве, сокрытии тела жертвы и кибермошенничестве.