Общество

Исследователи рассказали об изменениях в порно за четверть века

2 минуты чтения 18:18

Физическая агрессия в порно стала встречаться значительно чаще, чем в начале 2000-х. Это показало исследование университета Макгилла в Канаде, пишет Psypost. Рост связан главным образом с увеличением числа сцен со шлепками, но сцен ударов и удушения тоже стало больше.

Авторы проанализировали несколько сотен роликов из категории «самые просматриваемые» на Pornhub, загруженных с 2000 по 2024 год. Фиксировалось два типа агрессии. Первый — это видимая агрессия: шлепки, удары, давление на шею, которые происходят в кадре вне зависимости от того, согласны ли участники. Второй — так называемая неконсенсуальная агрессия: ситуации, когда человек явно показывает, что ему больно или неприятно, но партнер все равно продолжает. Также учитывались агрессивные формулировки в названиях и словесные оскорбления.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Видимая агрессия присутствовала в 43,9% видео выборки. Чаще всего встречались шлепки (39,2%) и дергание за волосы. Неконсенсуальная агрессия оказалась крайне редкой — 1,6%. Заголовки с упоминанием агрессии фиксировались примерно в 10% роликов.

Исследователи пришли к выводу, что за 25 лет доля видимой агрессии почти утроилась, с 20% в начале 2000-х до 55–60% в последние десять лет. Шлепки стали основным фактором роста: если в начале 2000-х они встречались менее чем в 20% популярных роликов, то в 2010–2020-х — более чем в половине.

Рост затронул и более тяжелые виды агрессии: удары по телу и голове, а также давление на шею. Удушение, отсутствовавшее в первой выборке, появлялось примерно в 15% популярных видео 2020-х. Авторы считают, что такие практики могут нормализоваться за счет их распространенности в порнографии.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

Ранее ученые рассказали о влиянии распространенных сексуальных практик с удушением на здоровье. Как писала газета The Guardian, в крови женщин, которые позволяют партнерам душить их во время секса, обнаружены повышенные маркеры повреждения головного мозга. Издание отмечало, что подобные практики становятся все более частыми и нередко происходят без предварительного согласия или обсуждения. Несмотря на кашель, одышку, нарушения зрения и другие последствия, многие женщины начинают воспринимать удушение как «норму».

Собеседницы издания также рассказывали, что сталкивались с жесткими действиями во время секса и не решались возражать из-за давления партнеров и страха показаться «слишком мягкими». По данным опросов, приведенных в публикации, 64% студенток в США и Австралии пережили удушение во время секса хотя бы один раз.

Горящие новости
