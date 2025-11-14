Группа мужчин месяцами развращала и насиловала 13-летнюю девочку

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении шестерых мужчин, которых обвинили в сексуализированных преступлениях против 13-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка Следственного комитета России.

По версии следствия, с 31 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года фигуранты уголовного дела вели с пострадавшей «переписку интимного характера».

«Также находясь в квартире дома на улице Жуковского и иных местах на территории Санкт-Петербурга они совершали в отношении нее действия сексуального характера, а также трое из них вступили с ней в половую связь», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста» (ч. 3 ст. 134 УК) и «развратные действия» (ч. 4 ст. 135 УК). Всех шестерых подозреваемых задержали и предъявили обвинения.

«Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Петербургское издание «Фонтанка» без указания источников пишет, что по этому делу также был задержан отец пострадавшей девочки. По версии следствия, мужчина «был в курсе происходящего и даже сам занимался секспросвещением своей дочери».

В октябре Следственный комитет сообщил об аресте жителя Москвы, который почти 10 лет насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы. По версии следствия, с 2016 года обвиняемый совершал в отношении пострадавшей девочки «противоправные действия сексуального характера в различных квартирах на территории города Москвы и Московской области».