Россиянин рассказал о съемках с Джудом Лоу в фильме про Путина

Россиянин, снявшийся в картине «Кремлевский волшебник» с британским актером Джудом Лоу в роли Владимира Путина, рассказал «Холоду» о ходе съемочного процесса и о своих впечатлениях, попросив не называть его имени в целях безопасности.

По его словам, он исполнил эпизодическую роль в сцене с участием Лоу. Собеседник «Холода» отметил, что британскому актеру удалось очень точно передать манеру разговора и поведения Путина, его походку и мимику. «Создается впечатление, что перед тобой сам Владимир Путин, а не Джуд Лоу. И не только на экране, а прямо в реальной жизни. Становится не по себе», — поделился он.

Роль в фильме россиянин получил, благодаря участию в открытом конкурсе. Он увидел объявление о наборе актеров на эпизодические роли в соцсетях. Записав небольшое видео с представлением себя, он получил приглашение на съемки. Сцену с его участием удалось записать не с первого дубля, но ошибки делали и именитые актеры, в том числе и сам Лоу.

Посмотрев итоговую версию картины, россиянин отметил, что ее сюжет вряд ли будет интересен российскому зрителю. «Кремлевский волшебник», снятый по одноименной книге, рассказывает историю выдуманного политтехнолога Вадима Баранова, прототипом которого послужил легендарный российский политтехнолог Владислав Сурков. По сюжету Баранов помогает Путину занять высший пост в России.

Собеседник «Холода» отметил, что фильм можно сравнить с художественной исторической справкой, в которой не нашлось места важным событиям эпохи раннего Путина — терактам в театре на Дубровке, захвату заложников в школе Беслана. Также в картине ни разу не упоминается Дмитрий Медведев.

Самой запоминающейся сценой снявшийся в «Кремлевском волшебнике» россиянин назвал момент первого появления на экране Владимира Путина в исполнении Джуда Лоу. На этих кадрах будущий российский президент и Баранов впервые встречаются в пустом зале ресторана и обсуждают будущее сотрудничество. Эта сцена, по мнению собеседника «Холода», способна вызвать у зрителя оторопь.

По его мнению, картина будет интересна зарубежным зрителям, которые до сих пор не следили за российской политикой и историей внимательно. Помимо Баранова в фильме присутствуют и другие персонажи, носящие вымышленную фамилию, но основанные на биографии реальных людей, например, Дмитрий Сидоров, прототипом которого, вероятно, стал Михаил Ходорковский.

Сам Джуд Лоу рассказал на Венецианском кинофестивале, что во время подготовки к роли он стал «навязчиво» наблюдать за Путиным. При этом он отметил, что ему было непросто играть Путина из-за его «знаменитого невозмутимого выражения лица».

Ранее несколько российских кинотеатров объявили, что собираются показать фильм «Кремлевский волшебник». Однако дата начала показа пока неизвестна.