Фильм о Путине с Джудом Лоу могут показать в России

Картину «Кремлевский волшебник», посвященную превращению Владимира Путина из малоизвестного чиновника в президента России, планируют показать несколько российских кинотеатров, сообщило РИА «Новости».

Журналисты выяснили, что к премьере готовятся и онлайн площадки — например, Premier и Okko уже разместили анонсы. При этом дата начала проката фильма на данный момент неизвестна, состоялся лишь премьерный показ, прошедший 31 августа на Венецианском фестивале.

Российский Минкульт заявил, что не получал заявок на выдачу прокатного удостоверения для «Кремлевского волшебника» на территории России, отмечают журналисты. РИА «Новости» не пишут о том, какие кинотеатры планируют показать картину и планируют ли они подать заявку в Минкульт.

После показа картины в конце августа СМИ сообщили о неоднозначных отзывах со стороны критиков — ее рейтинг на основе рецензий на сайте Rotten Tomatoes сейчас составляет 46%. Эксперты посчитали, что фильм получился масштабным, но в нем наблюдаются недостаток драматического напряжения, перегруженность деталями и однообразие главного героя, политтехнолога в исполнении Пола Дано.

Сыгравшего Путина Джуда Лоу критики скорее похвалили, отметив, что ему удалось создать холодный и угрожающий образ, не производящий при этом впечатления карикатурности.

Сюжет картины основан на романе Джулиано да Эмполи о выдуманном кремлевском политтехнологе Вадиме Баранове, прототипом которого стал Владислав Сурков. Действие картины охватывает период от распада СССР до аннексии Крыма в 2014 году. Баранов, которого играет Дано, помогает Путину стать политическим лидером и «царем».

В одной из рецензий The Guardian отмечает, что персонаж Дано оказался неубедительным. Игра актера названа однотонной и гипнотически сонной. Сам фильм, по мнению издания, получился «лишенным всякой магии». Премьеру СМИ ожидают в конце января.