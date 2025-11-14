EN
Криминал

Ариана Гранде столкнулась с домогательствами на премьере фильма

18:08 | Обновлено: 18:09

Американская певица и актриса Ариана Гранде подверглась домогательствам и нападению со стороны посетителя премьеры фильма «Злая. Часть 2» в Сингапуре, пишет Der Spiegel.

Гранде проходила по желтой дорожке вместе с коллегами, когда из толпы зрителей выбежал мужчина. Он растолкал охрану, приблизился к актрисе и начал обнимать ее за плечо.

Отпор нападавшему дала другая актриса, Синтия Эриво. Она практически мгновенно среагировала на приближение мужчины и начала отталкивать его от Гранде, но он продолжал держать ее за плечо. 

Видео: FOU News / YouTube

Оттеснить нарушителя удалось только охране, которая прибыла на защиту Гранде через несколько секунд. На опубликованных кадрах заметно, что после инцидента актриса находилась в растерянном состоянии. Успокаивать ее также помогали коллеги по фильму. 

Журналисты отмечают, что личность нападавшего была установлено быстро. Мужчина и ранее пытался устраивать беспорядки на мероприятиях с участием знаменитостей. По данным Би-би-си, его зовут Джонсон Вен, он имеет австралийское гражданство. 

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Власти предъявили мужчине обвинение по статье о нарушении общественного порядка. Ему грозит штраф в размере до двух тысяч долларов Сингапура (более 1,5 тысячи долларов США).

В материале отмечается, что ранее Гранде рассказывала о наличии у себя посттравматического стрессового расстройства после того, как на ее концерте в английском Манчестере в мае 2017 года устроил взрыв террорист-смертник. В тот день сотни человек получили ранения, а погибли более 20.

Остальная часть мероприятия прошла по утвержденному плану, а сама Гранде не комментировала произошедшее. В соцсетях она опубликовала пост с благодарностью Сингапуру. Атаковавший ее мужчина также выложил видео с моментом нападения и поблагодарил Гранде за то, что та «позволила» ему оказаться рядом с ней на дорожке.

