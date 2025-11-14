Ариана Гранде столкнулась с домогательствами на премьере фильма

Американская певица и актриса Ариана Гранде подверглась домогательствам и нападению со стороны посетителя премьеры фильма «Злая. Часть 2» в Сингапуре, пишет Der Spiegel.
Гранде проходила по желтой дорожке вместе с коллегами, когда из толпы зрителей выбежал мужчина. Он растолкал охрану, приблизился к актрисе и начал обнимать ее за плечо.
Отпор нападавшему дала другая актриса, Синтия Эриво. Она практически мгновенно среагировала на приближение мужчины и начала отталкивать его от Гранде, но он продолжал держать ее за плечо.
Оттеснить нарушителя удалось только охране, которая прибыла на защиту Гранде через несколько секунд. На опубликованных кадрах заметно, что после инцидента актриса находилась в растерянном состоянии. Успокаивать ее также помогали коллеги по фильму.
Журналисты отмечают, что личность нападавшего была установлено быстро. Мужчина и ранее пытался устраивать беспорядки на мероприятиях с участием знаменитостей. По данным Би-би-си, его зовут Джонсон Вен, он имеет австралийское гражданство.
Власти предъявили мужчине обвинение по статье о нарушении общественного порядка. Ему грозит штраф в размере до двух тысяч долларов Сингапура (более 1,5 тысячи долларов США).
В материале отмечается, что ранее Гранде рассказывала о наличии у себя посттравматического стрессового расстройства после того, как на ее концерте в английском Манчестере в мае 2017 года устроил взрыв террорист-смертник. В тот день сотни человек получили ранения, а погибли более 20.
Остальная часть мероприятия прошла по утвержденному плану, а сама Гранде не комментировала произошедшее. В соцсетях она опубликовала пост с благодарностью Сингапуру. Атаковавший ее мужчина также выложил видео с моментом нападения и поблагодарил Гранде за то, что та «позволила» ему оказаться рядом с ней на дорожке.